Viral meme κατέληξε σε φιάσκο για τον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ και ο πιγκουίνος που δεν ζει στη Γροιλανδία

Ο Τραμπ μάλλον περιμένει ότι θα αποβιβαστεί στη Γροιλανδία και θα βρει πιγκουίνους... ίσως κάπου εκεί να βρίσκεται και ο Άγιος Βασίλης...
Ο Τραμπ περπατά χέρι χέρι με έναν πιγκουίνο
Ο Τραμπ περπατά χέρι χέρι με έναν πιγκουίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρά τα όσα ανακοίνωσε περί συμφωνίας για τη Γροιλανδία, φαίνεται πως δεν εγκαταλείπει τις βλέψεις του στην Αρκτική και χρησιμοποιώντας ένα viral meme δημοσίευσε φωτογραφία ενός πιγκουίνου να περπατά μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο προς τη Γροιλανδία.

Η εικόνα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να περπατάει χέρι χέρι με έναν πιγκουίνο, ο οποίος έχει υψώσει μια σημαία των ΗΠΑ. Στο βάθος φαίνεται ένα παγωμένο τοπίο με τη σημαία της Γροιλανδίας, ενώ η εικόνα – που έγινε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης – συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Embrace the penguin».

Ωστόσο, το γεγονός ότι στην εικόνα εμφανίζονται πιγκουίνοι σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν – τη Γροιλανδία της Αρκτικής έγινε γρήγορα viral για όλους τους λάθος λόγους. Οι πιγκουίνοι ζουν στο νότιο ημισφαίριο, κυρίως στην Ανταρκτική, και το γεωγραφικό λάθος έγινε αντικείμενο σάτιρας γρήγορα στα social media.

 
 
 
 
 
Το meme και η αφορμή

Η εικόνα βασίστηκε στο meme «Nihilist Penguin», εμπνευσμένο από το ντοκιμαντέρ του Βέρνερ Χέρτσογκ Encounters at the End of the World (2007), όπου ένας μοναχικός πιγκουίνος περπατά μόνος στην Ανταρκτική. Στην περίπτωση του Λευκού Οίκου, η εικόνα προσπάθησε να συνδυάσει πολιτικό μήνυμα με viral κουλτούρα, αλλά η γεωγραφική ανακρίβεια επισκίασε κάθε πολιτική διάσταση.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα τονίσει τη στρατηγική σημασία της Γροιλανδίας και έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ενδιαφέρεται για την απόκτησή της από τη Δανία. Η πρόσφατη εικόνα φαίνεται να ήθελε να αναδείξει αυτό το ενδιαφέρον με χιουμοριστικό τρόπο, αλλά το αποτέλεσμα προκάλεσε κύμα διαδικτυακής σάτιρας.

Χρήστες στα social media δεν άργησαν να επισημάνουν το γεωγραφικό λάθος. Ένας δημοσιογράφος σχολίασε: «Στην Αρκτική δεν υπάρχουν πιγκουίνοι», ενώ πλήθος memes και χιουμοριστικών επεξεργασιών της εικόνας κατέκλυσαν το διαδίκτυο. Η viral εικόνα έγινε αντικείμενο σάτιρας, επισκιάζοντας οποιοδήποτε μήνυμα ή στρατηγική πρόθεση της Λευκής Οικίας.

