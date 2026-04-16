Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος - Είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση
Virginia Lt. Governor Justin Fairfax / REUTERS/Michael A. McCoy

Ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια, Τζάστιν Φέρφαξ, σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Πέμπτη (16.04.2026), σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Ο 47χρονος Φέρφαξ, πρώην στέλεχος των Δημοκρατικών, πυροβόλησε επανειλημμένα την οδοντίατρο σύζυγό του, Σερίνα Φέρφαξ, στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Άναντεϊλ στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Κέβιν Ντέιβις, το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός είχε διατελέσει αντικυβερνήτης από το 2018 έως το 2022 στην Βιρτζίνια. Το 2019 είχε κατηγορηθεί από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις που καλούσαν σε παραίτησή του. Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και ολοκλήρωσε τη θητεία του.

Στη συνέχεια, έθεσε υποψηφιότητα και για κυβερνήτης, χάνοντας, όμως, στις προκριματικές εκλογές από τον πρώην κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Τέρι Μακόλιφ, το 2021.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
177
106
102
85
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ayla Kara: Λιποθύμησε στην κηδεία ο σύζυγος της καθηγήτριας που σκοτώθηκε στο μακελειό στην Τουρκία – Σπαρακτικές στιγμές
Ο Ραμαζάν Καρά κατέρρευσε μπροστά στο φέρετρο και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο από διασώστες - Μητέρα τριών παιδιών η 56χρονη εκπαιδευτικός, έφερε τρία τραύματα από σφαίρες
Συντετριμμένος ο σύζυγος της καθηγήτριας Ayla Kara
Newsit logo
Newsit logo