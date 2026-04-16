Βιρτζίνια: Ο πρώην αντικυβερνήτης Τζάστιν Φέρφαξ σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια, Τζάστιν Φέρφαξ, σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι τους τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα Πέμπτη (16.04.2026), σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Ο 47χρονος Φέρφαξ, πρώην στέλεχος των Δημοκρατικών, πυροβόλησε επανειλημμένα την οδοντίατρο σύζυγό του, Σερίνα Φέρφαξ, στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Άναντεϊλ στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Κέβιν Ντέιβις, το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός είχε διατελέσει αντικυβερνήτης από το 2018 έως το 2022 στην Βιρτζίνια. Το 2019 είχε κατηγορηθεί από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις που καλούσαν σε παραίτησή του. Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς και ολοκλήρωσε τη θητεία του.

Στη συνέχεια, έθεσε υποψηφιότητα και για κυβερνήτης, χάνοντας, όμως, στις προκριματικές εκλογές από τον πρώην κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Τέρι Μακόλιφ, το 2021.



