Οι τεράστιες εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού δημιούργησαν κρατήρα βάθους 43 μέτρων, όπως δήλωσε σήμερα πηγή από τις λιβανέζικες δυνάμεις ασφαλείας, επικαλούμενη τις εκτιμήσεις Γάλλων πυροτεχνουργών που επισκέφθηκαν το σημείο.

Οι εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τρίτη «δημιούργησαν κρατήρα βάθους 43 μέτρων», δήλωσε η πηγή.

Την ίδια ώρα, η υπουργός Ενημέρωσης του Λιβάνου Μανάλ Αμπντέλ Σαμάντ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή της, επικαλούμενη την αποτυχία της κυβέρνησης να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις και τις φονικές εκρήξεις.

Χθες, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας του Λιβάνου, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν κατά τεσσάρων υπουργείων, αλλά και της Ένωσης Τραπεζών του Λιβάνου στη Βηρυτό.

“Ζητώ συγνώμη από τους Λιβανέζους, τις προσδοκίες των οποίων αποτύχαμε να πραγματώσουμε, καθώς αλλαγές δεν έγιναν… και, μετά την τρομακτική καταστροφή στη Βηρυτό, παραιτούμαι από την κυβέρνηση,” δήλωσε η Αμντέλ Σαμάντ σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Al-Jadeed TV.

Από την τεράστια έκρηξη που έπληξε το λιμάνι της Βηρυτού την Τρίτη, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 158 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 6.000 άλλοι.

H σχεδόν ισοπεδωμένη πρωτεύουσα του Λιβάνου εξακολουθεί να καταγράφει νεκρούς από τις καταστροφικές εκρήξεις.

Η Βηρυτός δεν έχει συνέλθει ακόμα από το τρομακτικό σοκ της τεράστιας έκρηξης στο λιμάνι της. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό οι νεκροί είναι πλέον 158, 6.000 οι τραυματίες και 21 άνθρωποι αγνοούνται.

Μια εφιαλτική έκρηξη διέλυσε τα πάντα και η Βηρυτός προσπαθεί πια να μαζέψει τα κομμάτια της… Οι εικόνες από το σημείο έκαναν γρήγορα το γύρο του κόσμου, με τα βίντεο να είναι όλα συγκλονιστικά. Τις τελευταίες ώρες, νέες εικόνες βλέπουν το “φως” της δημοσιότητας, από ένα βίντεο που τραβήχτηκε πολύ κοντά από το σημείο μηδέν.

Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν το τι συνέβη…

