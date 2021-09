Στη Σιβηρία βρέθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, προκειμένου να χαλαρώσει από το βεβαρυμένο πρόγραμμά του. Προ λίγο ημερών βρίσκονταν σε επαγγελματικό ταξίδι στη ρωσική Άπω Ανατολή και, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, έπρεπε να περάσει «λίγες ημέρες» στην αυτό-απομόνωση καθώς πρόσωπα από το περιβάλλον του νόσησαν με κορονοϊό.

Αυτή ήταν η ιδανική ευκαιρία για τον Βλαντιμίρ Πούτιν να κάνει μια στάση για λίγες ημέρες στη Σιβηρία και να πάει για ψάρεμα. Το Κρεμλίνο έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις στιγμές χαλάρωσης του προέδρου της Ρωσίας. Επίσης, λόγω της καραντίνας το ταξίδι του στο Τατζικιστάν που ήταν προγραμματισμένο τον Σεπτέμβριο ακυρώθηκε.

Russian President Vladimir Putin camping and fishing with Defense Minister Sergei Shoigu in the Siberian taiga.



🦌 Putin demonstrates a peculiar fireplace in his tent and later says he was impressed by red deer and jokes that they would have no equal at the Olympics. pic.twitter.com/6NXrQFlWlf