Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών με τη Ρωσία

Η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία
Ukraine’s President Volodymyr Zelenskiy speaks to media after he shared an iftar, meal to break fast at sunset, during the holy month of Ramadan, with Ukrainian Muslim service members, near a mosque in Kyiv, Ukraine March 2, 2026. REUTERS/Alina Smutko
Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζουν να επηρεάζονται από τις διεθνείς γεωπολιτικές ισορροπίες, με τον πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναφέρεται στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό της σύγκρουσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο επόμενος γύρος συνομιλιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι ΗΠΑ ζήτησαν την αναβολή της διαδικασίας, επικαλούμενες τις αυξημένες εντάσεις στη Μέση Ανατολή, γεγονός που επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των Αμερικανών διαπραγματευτών και καθυστερεί τις προγραμματισμένες επαφές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε σε ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν να αναβληθεί ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών για τη διευθέτηση του πολέμου με τη Ρωσία, που έχει μπει στον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι, οι δηλώσεις του οποίου μεταδόθηκαν από πολλά ουκρανικά ΜΜΕ αφού ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του στη Γαλλία, είπε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές δεν επιτρέπεται να φύγουν από τις ΗΠΑ, λόγω των συνθηκών στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία δεν ήθελε να γίνουν οι συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την Ελβετία ή την Τουρκία.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
258
101
68
65
55
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η πρώην Μις Καλιφόρνια επιτίθεται στον Ντόναλντ Τραμπ για τη στήριξη στο Ισραήλ: «Δεν σε αναγνωρίζω πια, θα προσεύχομαι για σένα»
Στην επιστολή της υποστήριξε ακόμη ότι οι Αμερικανοί στρατιώτες «στέλνονται στη Μέση Ανατολή για να θυσιαστούν», ενώ τόνισε ότι αισθάνεται υποχρεωμένη να μιλήσει για τον πόλεμο στη Γάζα
Ντόναλντ Τραμπ και Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ
