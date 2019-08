Εξελίξεις – φωτιά με το Brexit! Αίτημα για αναστολή της λειτουργίας του βρετανικού κοινοβουλίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου αναμένεται – σύμφωνα με δημοσιεύματα- να υποβάλει στην Βασίλισσα Ελισάβετ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

Όπως μεταδίδουν διεθνή δίκτυα, η πρόταση Τζόνσον θα υποβληθεί για να αποτραπεί κίνηση βουλευτών να εμποδίσουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία.

Οι πρώτες πληροφορίες από το νησί, αναφέρουν πως ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, θα ζητήσει από την Βασίλισσα Ελισάβετ να αναστείλει την λειτουργία του Βρετανικού Κοινοβουλίου από τα μέσα του Σεπτεμβρίου, μέχρι και μόλις δύο εβδομάδες πριν την προθεσμία που υπάρχει για το Brexit.

Αυτή, είναι η 31η Οκτωβρίου του 2019.

Πρόκειται για μια κίνηση… φωτιά από τον Μπόρις Τζόνσον, αφού ήδη αναλυτές θεωρούν πως θα γίνει (σ.σ. αν τελικά γίνει) ούτως ώστε να “μπλοκάρει” τους βουλευτές που θα επιχειρήσουν να σταματήσουν τα σχέδιά του για ένα Brexit χωρίς συμφωνία, κάτι το οποίο… ευαγγελίζεται ακόμη και πριν κάτσει στον πρωθυπουργικό θώκο.

Για την ακρίβεια… με αυτό το αφήγημα «ανέβηκε» ο Τζόνσον στην εξουσία:

Κάτι που βεβαίως οι Βρυξέλλες (σ.σ. και όχι μόνο) υποδέχονταν με -βάσιμο είναι η αλήθεια- σκεπτικισμό, καθώς το Brexit… με συμφωνία δεν επετεύχθη εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, με διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων, με συναντήσεις, με διαπραγματεύσεις, με, με, με…

Ο Τζόνσον, παρόλα αυτά, υποστήριξε πως θα πετύχει το Brexit σε… κάποιες μέρες και οι σημερινές εξελίξεις δείχνουν αυτό που πολλοί «έβλεπαν» από όταν είχε ξεκινήσει ο «Βρετανός Τραμπ«, όπως πολλοί τον χαρακτηρίζουν, να διαφαίνεται ως ο διάδοχος της Τερέζα Μέι: Ότι είναι αποφασισμένος για όλα!

Με βάση τον σχεδιασμό του Τζόνσον, το Βρετανικό Κοινοβούλιο θα «κλείσει» μόλις λίγες μέρες αφότου οι βρετανοί βουλευτές θα έχουν επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές και θα… ανοίξει ξανά στις 14 Οκτωβρίου, μόνο και μόνο για έναν επίσημο λόγο που έχει προγραμματίσει να δώσει η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, το να «διαλυθεί» προσωρινά το Κοινοβούλιο, «ακουγόταν» εδώ και μήνες, ωστόσο το να γίνει τελικά πράξη, είναι μια εξέλιξη που θα προκαλέσει δεδομένα τεράστιες αντιδράσεις.

Με λίγα λόγια; Οι βουλευτές μοιάζει απίθανο να έχουν χρόνο να «περάσουν» νομοσχέδια ικανά να «μπλοκάρουν» ένα Brexit χωρίς συμφωνία, αν τελικά ο Τζόνσον δεν καταφέρει να βρει κοινό έδαφος με τις Βρυξέλλες εντός προθεσμίας…

#BREAKING: Boris Johnson turns up the heat – the UK government is expected to ask the Queen to suspend parliament. This would give MPs no time to prevent a hard #Brexit. pic.twitter.com/mXEazuKoY6

— DW Europe (@dw_europe) August 28, 2019