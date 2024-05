Βομβαρδισμός του Ισραήλ στη Ράφα: Συγκαλείται εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ – Μήνυμα Γκουτέρες

Εσπευσμένα θα συνεδριάσει μετά το μεσημέρι της Τρίτης 28 Μαΐου (ώρα Νέας Υόρκης) το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα εξετάσει τον πολύνεκρο βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, συγκλήθηκε κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, κράτους-μη μόνιμου μέλους του ΣΑ, που εκπροσωπεί τις αραβικές χώρες, με θέμα τον βομβαρδισμό των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη Ράφα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε το ισραηλινό πλήγμα στη Ράφα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες Παλαιστινίους, υπογραμμίζοντας πως «αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει».

«Καταδικάζω τις ενέργειες του Ισραήλ που προκάλεσαν τον θάνατο πολλών αθώων αμάχων, οι οποίοι αναζητούσαν απλώς καταφύγιο από αυτές τις φονικές συγκρούσεις. Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος στη Γάζα. Αυτή η φρίκη πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στόχος της επίθεσης ήταν δύο υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της Χαμάς. Ωστόσο, το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα σε καταυλισμό εκτοπισμένων, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 45 άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και εκατοντάδες άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

