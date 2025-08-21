Βόρεια Κορέα: Αποκαλύφθηκε μυστική βάση βαλλιστικών πυραύλων του Κιμ Γιονγκ Ουν

Μία απομονωμένη κοιλάδα στα βορειοδυτικά της Βόρειας Κορέας κρύβει ένα από τα καλύτερα φυλαγμένα μυστικά του καθεστώτος. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε το αμερικανικό think tank CSIS, το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν διατηρεί εδώ και δύο δεκαετίες μια βάση βαλλιστικών πυραύλων στην περιοχή Σινπουνγκ-ντονγκ, μόλις 27 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Κίνα.

Η εγκατάσταση, σκαμμένη από τη Βόρεια Κορέα σε μια στενή και δασώδη κοιλάδα, βρίσκεται 146 χιλιόμετρα βόρεια της Πιονγκγιάνγκ και 340 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σεούλ. Οι δορυφορικές εικόνες που εξέτασαν οι ειδικοί δείχνουν συνεχή δραστηριότητα από το 2003, καθώς και τακτικές εργασίες εκσυγχρονισμού. Για τους αναλυτές, η βάση αυτή αποτελεί κρίσιμο κρίκο στη στρατηγική πυρηνικής αποτροπής του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Δείτε τις δορυφορικές εικόνες της μελέτης του CSIS.

Ένα προπύργιο της «πυραυλικής ζώνης» της Βόρειας Κορέας

Η βάση στη Σινπουνγκ-ντονγκ εντάσσεται στη «στρατηγική ζώνη» πυραυλικών εγκαταστάσεων, μαζί με εκείνες στο Χοετζούνγκ-νι, Σανγκνάμ-νι, Γιονγκτζο-ρι και Γιονγκνίμ. Συνολικά, η Βόρεια Κορέα φέρεται να διαθέτει 15 έως 20 παρόμοιες βάσεις, κρυμμένες στα βουνά και υπό τον έλεγχο της Στρατηγικής Δύναμης του Λαϊκού Στρατού της Κορέας, μιας μονάδας 10.000 ανδρών υπεύθυνης για τους πυραύλους και τις πυρηνικές κεφαλές.

Η κατασκευή της Σινπουνγκ-ντονγκ ξεκίνησε γύρω στο 2004. Δέκα χρόνια αργότερα, η βάση ήταν πλήρως επιχειρησιακή, με ενισχυμένους δρόμους, σημεία ελέγχου, υπόγεια καταφύγια από σκυρόδεμα και εισόδους σχεδιασμένες να προστατεύουν κινητούς εκτοξευτές. Δύο τεράστιες εγκαταστάσεις, καλυμμένες με χώμα και βλάστηση, χρησιμοποιούνται για τον οπλισμό, τον ανεφοδιασμό και τους τεχνικούς ελέγχους των πυραύλων.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μονάδα που σταθμεύει εκεί μπορεί να διαθέτει διηπειρωτικούς πυραύλους Hwasong-15 ή Hwasong-18, και οι δύο ικανοί να φέρουν πυρηνικές κεφαλές και να απειλήσουν την αμερικανική ήπειρο.

Απειλή για Σεούλ, Τόκιο και Ουάσιγκτον

Σε περίπτωση κρίσης, οι εκτοξευτές θα εγκατέλειπαν την κοιλάδα για να κατευθυνθούν σε προκαθορισμένα σημεία εκτόξευσης. Εξειδικευμένες μονάδες θα μετέφεραν εκεί τις πυρηνικές κεφαλές πριν από κάθε πιθανό πλήγμα. Σύμφωνα με το CSIS, η βάση θα μπορούσε να στεγάσει ολόκληρη ταξιαρχία, αποτελούμενη από τρία τάγματα εκτόξευσης και 6 έως 9 εκτοξευτές ICBM.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Σινπουνγκ-ντονγκ δεν έχει ποτέ αναφερθεί επισήμως από την Πιονγκγιάνγκ. Παρ’ όλα αυτά, πολλές αναφορές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής σχετίζονται στην πραγματικότητα με τη συγκεκριμένη βάση. Η εγγύτητά της με την Κίνα και η τοποθεσία της στον βορρά επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό της ρόλο: να διασφαλίσει την επιβίωση του πυρηνικού οπλοστασίου σε περίπτωση προληπτικού πλήγματος στις πιο εκτεθειμένες βάσεις του νότου.

Η έκθεση επισημαίνει, τέλος, την απουσία μόνιμων αντιαεροπορικών συστημάτων στην άμεση περιοχή. Ωστόσο, η βάση παραμένει ενταγμένη στο εθνικό δίκτυο αεράμυνας, που προστατεύεται από συστοιχίες πυραύλων SA-2 και κινητές μονάδες με φορητά συστήματα.

Για τους αναλυτές, η αποκάλυψη αυτή επιβεβαιώνει μια πραγματικότητα: η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να ενισχύει διακριτικά το πυρηνικό της οπλοστάσιο, πολλαπλασιάζοντας τις υπόγειες και θωρακισμένες εγκαταστάσεις. Ένα ανησυχητικό μήνυμα για τη Σεούλ, το Τόκιο και την Ουάσιγκτον, καθώς η Πιονγκγιάνγκ επιδιώκει να επιβεβαιώσει την παγκόσμια αποτρεπτική της ισχύ.