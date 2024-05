Βόρεια Μακεδονία: Επιμένει η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα – Άκυρη η ορκωμοσία της λέει ο υπουργός Δικαιοσύνης

Επιμένει στην επιλογή της η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, καθώς σε νέα ανάρτηση και θέλοντας να ευχαριστήσει την Σουηδία, αναφέρθηκε στο πρόσωπό της ως «Πρόεδρο της Μακεδονίας».

Σε ανάρτηση στο Twitter της σουηδικής πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία με ευχές για τη νέα πρόεδρο, η Σιλιάνοφσκα απάντησε: «Σας ευχαριστώ για τα θερμά συγχαρητήρια. Η Σουηδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν πάντα έναν πιστό σύμμαχο στο πρόσωπο της Προέδρου της Μακεδονίας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων και των στόχων της ισότητας των φύλων».

Congratulations to President Gordana Siljanovska-Davkova @gogamkd on being inaugurated as 🇲🇰first female President. The President put a strong emphasis on women’s rights in her speech in parliament today. Sweden provides assistance to 🇲🇰 in order to support🇪🇺accession ….1/2👇 pic.twitter.com/Unm32rr3BS