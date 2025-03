Βόρεια Μακεδονία: Την Πέμπτη οι κηδείες των 59 θυμάτων – Νέες συλλήψεις για την τραγωδία

Κύμα οργής και θλίψης σε ολόκληρη τη Βόρεια Μακεδονία έχει ξεσηκώσει η φονική πυρκαγιά σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κότσανι τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου με 59 νεκρούς, στην πλειονότητά τους νέοι.

Σήμερα (19.03.2025), ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι πήγε στο Κότσανι όπου υπέγραψε στο βιβλίο συλλυπητηρίων για τα θύματα της πυρκαγιάς, το οποίο έχει ανοίξει στο πάρκο της πόλης και στη συνέχεια αποχώρησε.

O Μίτσκοσκι είχε μεταβεί πάλι στο Κότσανι μερικές ώρες μετά το τραγικό συμβάν.

Την Πέμπτη (20.03.2025) θα γίνουν οι κηδείες των 59 θυμάτων της τραγωδίας.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν από το Κότσανι, όπου αύριο το μεσημέρι, σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα θα γίνει η κηδεία τους, προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βόρειας Μακεδονίας, Στεφάνου.

Για την τραγωδία στο κλαμπ «Pulse» έχουν συλληφθεί 18 άτομα, τα οποία αρχικά τέθηκαν υπό κράτηση για 48 ώρες, η οποία σήμερα παρατάθηκε για ακόμη 48 ώρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί η έρευνα εις βάρος τους.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, Κρέσνικ Μπεκτέσι (προέρχεται από το αντιπολιτευόμενο και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI). Ο Μπεκτέσι ελέγχεται για το γεγονός ότι στη διάρκεια της θητείας του χορηγήθηκε στο νυχτερινό κλαμπ στο Κότσανι πλαστή άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Οικονομίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Πάντσε Τόσκοφσκι γνωστοποίησε πως ακόμη επτά αστυνομικοί, από το Κότσανι και από τη γειτονική πόλη Στιπ προσήχθησαν σήμερα, καθώς – όπως είπε – έχουν ανάμειξη στη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο νυχτερινό κλαμπ, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Η Εισαγγελία ζήτησε την προφυλάκιση των επτά αυτών αστυνομικών για διάστημα 30 ημερών, καθώς η έρευνα εις βάρος τους έχει ολοκληρωθεί.

Συνολικά 25 άτομα έχουν συλληφθεί ή προσαχθεί για το τραγικό συμβάν στο Κότσανι.

Όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Άρμπεν Ταραβάρι, ο αριθμός των τραυματιών από την πυρκαγιά στο νυχτερινό κλαμπ ανέρχεται στους 178, εκ των οποίων οι 77 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία των Σκοπίων και άλλοι 101 σε νοσοκομεία 14 ξένων χωρών.

Στην Ελλάδα έχουν διακομισθεί για νοσηλεία συνολικά 12 εγκαυματίες (πέντε στα νοσοκομεία «Παπανικολάου» και «424» στη Θεσσαλονίκη και επτά στο «401» και στο «251» στην Αθήνα).

Ο Άρμπεν Ταραβάρι ανέφερε πως το μόνο «ενθαρρυντικό» στοιχείο είναι πως 72 ώρες μετά την τραγωδία ο αριθμός των θυμάτων δεν αυξήθηκε, καθώς κανείς από τους τραυματίες δεν κατέληξε.

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας έχει καταγγείλει πως ο ιδιοκτήτης του μοιραίου νυχτερινού κλαμπ στο Κότσανι και γνωστός επιχειρηματίας της επαρχιακής αυτής πόλης, πιθανότατα δωροδόκησε κάποια στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας για να λάβει μία «πλαστή» άδεια λειτουργίας του καταστήματος και μάλιστα με την υπουργική σφραγίδα, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και δεν τηρούσε τα μέτρα ασφαλείας. Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι έκανε λόγο για «κλασικό παράδειγμα» διαφθοράς στη χώρα και ανήγγειλε εκστρατεία καταπολέμησής της.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (18.03.2025) το βράδυ, πάνω 5.000 κάτοικοι των Σκοπίων πλημμύρισαν την κεντρική πλατεία της πόλης, συμμετέχοντας σε μία συγκλονιστική βουβή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανείπωτη τραγωδία.

Ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έγιναν στο Κότσανι και στις πλατείες αρκετών πόλεων της Βόρειας Μακεδονίας. Οι συγκεντρώσεις αυτές διαμαρτυρίας θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.

