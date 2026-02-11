«Βουίζει» η Γερμανία για τη σχέση 70χρονου δισεκατομμυριούχου με την 27χρονη κόρη του προέδρου της Βαυαρίας

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γερμανία δημοσίευμα της Bild, το οποίο συνδέει τον 70χρονο δισεκατομμυριούχο και πρώην επικεφαλής της Google, Έρικ Σμιντ, με την 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας.

Το ρεπορτάζ της εφημερίδας Bild της Γερμανίας κάνει λόγο για προσωπική σχέση μεταξύ των δύο, με αφορμή κοινή τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Η Μπουρκάντ, που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου εκπονεί διδακτορική έρευνα, βρέθηκε στο πλευρό του Σμιντ κατά τη διάρκεια των εργασιών του Φόρουμ, γεγονός που πυροδότησε τα σχετικά σενάρια. Η Bild αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ποια είναι η νεαρή γυναίκα που εμφανίστηκε δίπλα στον μεγιστάνα της τεχνολογίας και έχει τραβήξει την προσοχή των αμερικανικών μέσων.

Ωστόσο, πηγή από το περιβάλλον του Σμιντ φέρεται να δήλωσε στη New York Post ότι η παρουσία της στο Νταβός δεν υποδηλώνει ερωτική σχέση, αλλά μια φιλική σύνδεση. Η γερμανική εφημερίδα, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι δεσμοί τους είναι στενότεροι, σκιαγραφώντας παράλληλα το προφίλ της 27χρονης ως οικονομολόγου, μοντέλου και συγγραφέα.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η Μπουρκάντ έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο και μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες και Γερμανία. Στον χώρο της μόδας έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις, μεταξύ άλλων και στη Vogue Turkey.

Σε παλαιότερο άρθρο της στην Teen Vogue, τον Δεκέμβριο του 2022, είχε μιλήσει δημόσια για εμπειρίες σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης που, όπως ανέφερε, βίωσε σε νεαρή ηλικία, περιγράφοντας περιστατικά ανάρμοστης συμπεριφοράς στον επαγγελματικό της χώρο.

Ο Έρικ Σμιντ αποχώρησε από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Google το 2011. Είναι παντρεμένος εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια με τη Γουέντι Σμιντ και η περιουσία του εκτιμάται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Κατά καιρούς, δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε εξωσυζυγικές σχέσεις του, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες με πρώην συντρόφους, χωρίς ο ίδιος να έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις περισσότερες από αυτές τις αναφορές.