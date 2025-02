Βουλγαρία: Διαδηλωτές βανδάλισαν κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σόφια  – Αντιδρούν κατά της ένταξης της χώρας τους στο ευρώ

Πανικός και άγρια επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο (22.02.2025) στη Σόφια της Βουλγαρίας, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Η διαδήλωση έγινε με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως υποστηρικτές του εθνικιστικού κόμματος «Αναγέννηση» και ξεκίνησε μπροστά από το κτίριο της κεντρικής τράπεζας στη Σόφια, της πρωτεύουσα της Βουλγαρίας ώστε να διαμαρτυρηθούν για την ένταξη της χώρα τους στο ευρώ.

Οι διαδηλωτές έκαψαν ομοιώματα της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ και άλλων γνωστών αξιωματούχων.

Πέρα από αυτό, άλλοι διαδηλωτές πέταξαν κόκκινες μπογιές (που παραπέμπει σε αίμα), μολότοφ και κροτίδες στο τοπικό σε κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα μία πόρτα να αρπάξει φωτιά και να καταστραφεί, αναφέρει η Deutsche Welle.

Η απάντηση της αστυνομίας ήταν σκληρή καθώς έριξαν χημικά ώστε να σταματήσουν τα επεισόδια.

Περίπου 10 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και περίπου 6 άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με δηλώσεις ανωτέρων αξιωματούχων της αστυνομίας.

Οι διαδηλωτές και κυρίως οι υποστηρικτές του εθνικιστικού κόμματος της Βουλγαρίας, κάλεσαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί και φώναξαν «Όχι στο ευρώ» και «Ναι στο βουλγαρικό λεβ», δηλαδή το νόμισμα της χώρας.

Το συγκεκριμένο κόμμα έχει κατηγορήσει κυβερνητικούς αξιωματούχους ότι «κατασκευάζουν δεδομένα» για να υποστηρίξουν την εισαγωγή του ευρώ ζητά περισσότερο δημόσιο διάλογο και δημοψήφισμα για να αποφασιστεί η είσοδος στην ευρωζώνη των 20 μελών.

ANTI-EU PROTESTERS SET FIRE TO EU COMMISSION BUILDING IN SOFIA, BULGARIA Members of the right-wing Vazrazhdane party escalated protests in Sofia, setting fire to the door of the European Commission’s representation building. Demonstrators also threw red paint, firecrackers,… pic.twitter.com/YF7HoaeVOC

Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν ότι η Βουλγαρία θα προσέλκυε περισσότερες ξένες επενδύσεις εάν υιοθετούσε το ευρώ και εξασφάλιζε αναβαθμίσεις πιστοληπτικής ικανότητας.

Για τα ακραία επεισόδια, τοποθετήθηκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μέσα από ανάρτησή της στο Χ.

Outrageous scenes in Sofia where our EU office has been vandalised.



In Europe, we exercise the right to demonstrate in a peaceful way. Violence and vandalism are never the answer.