Η 61η τελετή απονομής των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή 10 Φεβρουαρίου στο Staples Center του Λος Άντζελες με εξαιρετικές ερμηνείες, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και οικοδέσποινα την Αλίσια Κις και άνοιξε με δυναμικές ομιλίες από την ίδια και τις Lady Gaga, Τζένιφερ Λόπεζ, Μισέλ Ομπάμα και Τζάντα Πίνκετ Σμιθ.

H μουσική πάντα με βοηθούσε να πω την ιστορία μου και ξέρω ότι είναι αλήθεια για όλους εδώ, είτε μας αρέσει η κάντρι, είτε η ραπ, είτε η ροκ. Η μουσική μάς βοηθά να μοιραστούμε τον εαυτό μας, τις ελπίδες και τις χαρές μας … να προσκαλέσουμε ο ένας τον άλλον. Η μουσική δείχνει ότι όλα έχουν σημασία, με κάθε ιστορία, με διαφορετική φωνή… είναι έτσι, κυρίες; τόνισε η Alicia Keys.

Τα δύο μεγάλα βραβεία της βραδιάς παρέλαβαν ο Childish Gambino (Ντόναλντ Γκλόβερ), ο οποίος κέρδισε το Βραβείο για τον Καλύτερη Ηχογράφηση της Χρονιάς (Record Of The Year) με το «This Is America» και η Kacey Musgraves, η οποία κέρδισε στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς για το “Golden Hour”.

Ο Childish Gambino έφυγε με τρία βραβεία, κέρδισε και στην κατηγορία Τραγούδι της Χρονιάς (πρώτη φορά που ένα hip-hop τραγούδι κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο και το βραβείο καλύτερης ηχογράφησης) και στην κατηγορία Καλύτερη Rap/Sung Ερμηνεία.

Στην τελετή που είχε περισσότερες γυναικείες παρουσίες από κάθε άλλη χρονιά, η Lady Gaga κέρδισε 3 βραβεία, στις κατηγορίες Καλύτερο Ποπ Ντουέτο για το «Shallow» με τον Μπράντλεϊ Κούπερ στην ταινία “Ένα Αστέρι Γεννιέται” και Καλύτερη Ποπ Ερμηνεία για το «Joanne».

Η Cardi B πήρε σπίτι το βραβείο για το Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ της Χρονιάς με το «Invasion of Privacy» γράφοντας ιστορίας ως η πρώτη γυναίκα που κερδίζει το βραβείο στην ιστορία των Grammy και για την Καλύτερη Ερμηνεία από Ποπ Ντουέτο ή Συγκρότημα για τη συνεργασία της με τους Maroon 5 στο «Girls Like You».

Δύο βραβεία κέρδισε η Dua Lipa, στην κατηγορία Καλύτερη Νεοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνης και στην κατηγορία Καλύτερη Χορευτική Ηχογράφηση για το «Electricity» (Silk City & Dua Lipa featuring Diplo & Mark Ronson).

Το Βραβείο Καλύτερου Ραπ Τραγουδιού απονεμήθηκε στον Drake για το God’s Plan.

Το βραβείο Καλύτερου Ροκ Άλμπουμ παρέλαβαν για το «From The Fires» οι Greta Van Fleet και το βραβείο Καλύτερης Ροκ Ερμηνείας δόθηκε μετά θάνατον στον εκλιπόντα Κρις Κορνέλ για το «When Bad Does Good».

Το βραβείο στην Κατηγορία Καλύτερο Alternative Μουσικό Άλμπουμ παρέλαβε ο Beck για το «Colors». Οι BTS έγραψαν επίσης ιστορία ως το πρώτο K-pop band που παρέδωσε βραβείο τη βραδιά των Grammys. Το επταμελές boy band από τη Νότια Κορέα έδωσε το βραβείο στην κατηγορία R&B album στη H.E.R. για το ομότιτλο άλμπουμ, αλλά δεν κατάφερε να αποσπάσει βραβείο στην κατηγορία που ήταν υποψήφιο

«Μεγαλώνοντας στη Νότια Κορέα πάντα ονειρευόμασταν να βρεθούμε στη σκηνή των Grammys» είπε ο RM. «Ευχαριστούμε όλους τους θαυμαστές μας που έκαναν το όνειρό μας πραγματικότητα και θα επιστρέψουμε».

Αναλυτικά η λίστα με τους κυριότερους νικητές των Grammy 2019

Ηχογράφηση της Χρονιάς Record Of The Year

X — «This Is America» — Childish Gambino

Τραγούδι της Χρονιάς/ Song of the year

Childish Gambino – This Is America

Άλμπουμ της Χρονιάς/Album of the year

Kacey Musgraves – Golden Hour

Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης/Best New Artist

X — Dua Lipa

Καλύτερο Ραπ Άλμπουμ/Best rap album

Cardi B – Invasion of Privacy – Νικητής

Καλύτερο R&B Άλμπουμ/ Best R&B Album

H.E.R. – H.E.R. – Νικητής

Καλύτερο Ραπ Τραγούδι /Best rap song

Drake – God’s Plan

Καλύτερο Κάντρι Άλμπουμ/ Best country album

Kacey Musgraves – Golden Hour

Καλύτερη Ερμηνεία από Ποπ Ντουέτο ή Συγκρότημα/ Best pop duo/group performance

Lady Gaga and Bradley Cooper – Shallow

Καλύτερη Ποπ Σόλο Ερμηνεία /Best pop solo performance

Lady Gaga – Joanne (Where Do You Think You’re Goin’?)

Καλύτερο Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ

Ariana Grande Sweetener

Καλύτερο Παραδοσιακό Ποπ Φωνητικό Άλμπουμ/Best traditional pop vocal album

Willie Nelson – My Way

Καλύτερο Αlternative Μουσικό Άλμπουμ/ Καλύτερο Alternative Music Album

Beck – Colors

Καλύτερη Κάντρι Σόλο Ερμηνεία/ Best country solo performance

Kacey Musgraves – Butterflies

Καλύτερη Κάντρι Ερμηνεία από Ντουέτο ή Συγκρότημα/ Best country duo/group performance

Dan + Shay – Tequila

Καλύτερο Κάντρι Τραγούδι/Best country song

Kacey Musgraves – Space Cowboy

Καλύτερο Γκόσπελ Άλμπουμ/Best gospel album

Tori Kelly – Hiding Place

Καλύτερο Λάτιν Ποπ Άλμπουμ/Best Latin pop album

Claudia Brant – Sincera

Καλύτερο Άλμπουμ Americana /Best Americana album

Brandi Carlile – By the Way, I Forgive You

Καλύτερο Dance/Electronic Album

Woman Worldwide — Justice

Καλύτερη Ραπ Ερμηνεία/Best Rap Performance

Kendrick Lamar, Jay Rock, Future and James Blake – King’s Dead

Anderson .Paak – Bubblin – ισοπαλία

Καλύτερο Best R&B Τραγούδι

Ella Mai – Boo’d Up – Νικητής

Παραγωγός της Χρονιάς

Pharrell Williams

Καλύτερο Ροκ Τραγούδι/Best rock song

St Vincent – Masseduction

Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία/Best rock performance

Chris Cornell – When Bad Does Good

Καλύτερο Ροκ Άλμπουμ/Best rock album

Greta Van Fleet – From the Fires

Καλύτερη Μέταλ Ερμηνεία/Best metal performance

High on Fire – Electric Messiah