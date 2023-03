Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σε συνοικία του Σάο Πάολο, της πολυπληθέστερης πόλης στη Βραζιλία.

Το ελικόπτερο, ένα Robinson R44 Raven II, που εκτελούσε πτήσεις για λογαριασμό ιδιωτικής εταιρίας, συνετρίβη στις 14:35 (τοπική ώρα) στη συνοικία Μπάρα Φούντα της βραζιλιάνικης μεγαλούπολης.

Νεκροί είναι ο 32χρονος πιλότος και οι τρεις επιβάτες (ηλικίας 28, 30 και 42 ετών), σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου υπέστησαν ζημιές εννέα σταθμευμένα οχήματα, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατοίκων ή περαστικών.

A Robinson R44 II (PR-PGC) crashed in Barra Funda, São Paulo, Brazil 🇧🇷, about 2,5 km south-west of Campo de Marte Airport. All four on board were killed.https://t.co/4tiAJvTSdM https://t.co/REiYE9ViRz