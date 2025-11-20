Κόσμος

Βραζιλία: Φωτιά σε περίπτερο στο συνέδριο COP30 που διεξάγονται οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα

Η βραζιλιάνικη κυβέρνηση δηλώνει ότι η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχουν τραυματίες
Πανικός επικράτησε στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όταν φωτιά ξέσπασε σήμερα (20/11/2025) κατά της 19:00 ώρα Ελλάδος, στον χώρο διεξαγωγής της COP30, που γίνονται οι συνομιλίες των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, προκαλώντας την άμεση εκκένωση του χώρου και την απομάκρυνση χιλιάδων συνέδρων.

Χιλιάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένων μελών αντιπροσωπειών από όλο τον κόσμο, όταν φωτιά ξέσπασε ξαφνικά σε ένα από τα περίπτερα στο συνέδριο.

Καπνός φαινόταν να βγαίνει από τις προσωρινές εγκαταστάσεις, ενώ πλήθη ανθρώπων είχαν ήδη συγκεντρωθεί έξω, με τα πυροσβεστικά οχήματα να φτάνουν γρήγορα στο σημείο. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι η πυρκαγιά είναι πλέον υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε ενώ οι υπουργοί από όλο τον κόσμο βρίσκονταν σε εντατικές διαπραγματεύσεις με στόχο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα, τη χρηματοδότηση για το κλίμα και τα μέτρα εμπορίου, με μόνο μία ημέρα να απομένει για τη λήξη της διήμερης συνόδου.

Η COP30 είναι η 30ή ετήσια Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC). Πρόκειται για το κύριο πολυμερές φόρουμ λήψης αποφάσεων, όπου συγκεντρώνονται σχεδόν όλες οι χώρες του κόσμου για να συμφωνήσουν σε δράσεις αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

