Βραζιλία: Κατέρρευσε αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας από τους ισχυρούς ανέμους

Το βίντεο κόβει την ανάσα με το Άγαλμα της Ελευθερίας να παίρνει κλίση και στην συνέχεια να πέφτει από το βάθρο του
Το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Βραζιλία
Η στιγμή της κατάρρευσης του Αγάλματος της Ελευθερίας

Ταινία του Χόλιγουντ θυμίζουν τα πλάνα που έρχονται από την Βραζιλία και δείχνουν το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας να καταρρέει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Το βίντεο κόβει την ανάσα με το Άγαλμα της Ελευθερίας να παίρνει αρχικά κλίση και στην συνέχεια να πέφτει από το βάθρο του.  Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.

Πρόκειται για το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που σύμφωνα με πληροφορίες φτιάχτηκε το 1900, στην Γκουαΐμπα στο Πόρτο Αλέγκρε και μέχρι πριν λίγες ώρες αποτελούσε ένα από τα εμβληματικά μνημεία της περιοχής.

Το κεφάλι του αγάλματος έγινε καταστράφηκε κατά την πτώση του. Το πάνω τμήμα του αγάλματος, ύψους περίπου 24 μέτρων (78 πόδια), έπαθε ζημιές από την πτώση, ενώ, το βάθρο ύψους 11 μέτρων (36 πόδια) παρέμεινε άθικτο, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας.

Ο Δήμαρχος της Γκουάιμπα, Μαρσέλο Μαρανάτα, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα και εξήρε την άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνέργειών στο σημείο.

Κόσμος
