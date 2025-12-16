Βραζιλία: Κατέρρευσε αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας από τους ισχυρούς ανέμους

Ταινία του Χόλιγουντ θυμίζουν τα πλάνα που έρχονται από την Βραζιλία και δείχνουν το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας να καταρρέει εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Το βίντεο κόβει την ανάσα με το Άγαλμα της Ελευθερίας να παίρνει αρχικά κλίση και στην συνέχεια να πέφτει από το βάθρο του. Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή σοβαρές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για το αντίγραφο του Αγάλματος της Ελευθερίας, που σύμφωνα με πληροφορίες φτιάχτηκε το 1900, στην Γκουαΐμπα στο Πόρτο Αλέγκρε και μέχρι πριν λίγες ώρες αποτελούσε ένα από τα εμβληματικά μνημεία της περιοχής.

Το κεφάλι του αγάλματος έγινε καταστράφηκε κατά την πτώση του. Το πάνω τμήμα του αγάλματος, ύψους περίπου 24 μέτρων (78 πόδια), έπαθε ζημιές από την πτώση, ενώ, το βάθρο ύψους 11 μέτρων (36 πόδια) παρέμεινε άθικτο, σύμφωνα με εκπροσώπους της εταιρείας.

Strong wind gusts exceeding 90 km/h toppled a replica of the Statue of Liberty in Guaiba, in Brazil’s Porto Alegre metropolitan region



The statue, installed in front of a Havan megastore, was knocked down during an intense storm that hit the area today pic.twitter.com/WBgstLSV5y ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 16, 2025

Ο Δήμαρχος της Γκουάιμπα, Μαρσέλο Μαρανάτα, ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα και εξήρε την άμεση ανταπόκριση των σωστικών συνέργειών στο σημείο.