Βραζιλία: Κεραυνός χτύπησε διαδήλωση υπέρ του Μπολσονάρο και τραυμάτισε 30 ανθρώπους

8 από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τις αρχές
Κεραυνός σε διαδήλωση στη Βραζιλία
REUTERS / Mateus Bonomi

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν κεραυνός έπληξε τη διαδήλωση υποστηρικτών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρο στην Βραζιλία, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Χιλιάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί, υπό καταρρακτώδη βροχή, σε μια πλατεία της πρωτεύουσας της Βραζιλίας για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον Ζαΐχ Μπολσονάρο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος και κρατείται σε ένα σωφρονιστικό κατάστημα στη περιφέρεια της πόλης.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες σε 72 ανθρώπους και από αυτούς 30 μεταφέρθηκαν σε δύο κοντινά νοσοκομεία.

«Οκτώ από τα θύματα είναι σε σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισαν οι αρχές.

