Βραζιλία: Κυκλώνας «σάρωσε» το Σάο Πάολο – 2 εκατ. κάτοικοι χωρίς ρεύμα, ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων

Η Enel ανέφερε ότι ριπές ανέμου έως 98 km/h (61 mph) έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας 12ωρης καταιγίδας την Τετάρτη
Δέντρο γκρεμίστηκε και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο μετά τον κυκλώνα στο Σάο Πάολο

Περίπου 1,5 εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα Πέμπτη (11/12/2025) στο Σάο Πάολο, αφού ένας εξωτροπικός κυκλώνας έπληξε την μητροπολιτική περιοχή της μεγάλης πόλης της Βραζιλίας.

Η πτώση δέντρων και ηλεκτροφόρων καλωδίων προκάλεσε διακοπές στις πτήσεις και στην παροχή νερού σε όλο το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Οι καταστροφικές καταιγίδες που είχαν χτυπήσει τη χώρα του 2023 και το 2024 είχαν προκαλέσει επίσης εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, θέτοντας την εταιρεία κοινής ωφέλειας Enel υπό έντονη δημόσια κριτική.

Η Enel ανέφερε ότι ριπές ανέμου έως 98 km/h (61 mph) έπληξαν την περιοχή κατά τη διάρκεια μιας 12ωρης καταιγίδας την Τετάρτη, με επιπτώσεις που συνεχίστηκαν μέχρι την Πέμπτη σε ολόκληρη την πόλη των 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων και την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.

Περίπου 2 εκατομμύρια κάτοικοι στην περιοχή έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης της καταιγίδας, ανέφερε η Enel σε δήλωση νωρίς την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η παροχή είχε αποκατασταθεί σε 500.000.

«Η μακρά διακοπή ρεύματος για την άντληση νερού είχε σοβαρές επιπτώσεις στο σύστημα. Η παροχή αποκαθίσταται σταδιακά», ανέφερε η εταιρεία ύδρευσης, Sabesp.

Οι αεροπορικές πτήσεις επίσης αντιμετώπισαν προβλήματα καθώς ο αερολιμενικός φορέας Aena, δήλωσε ότι το αεροδρόμιο Congonhas του Σάο Πάολο, το οποίο εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού, ήταν ανοιχτό την Πέμπτη, αλλά είχε ακυρώσει 31 αφίξεις και 15 αναχωρήσεις, μετά την ακύρωση 181 πτήσεων την Τετάρτη.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Guarulhos, ένα από τα πιο πολυσύχναστα της Λατινικής Αμερικής, ακυρώθηκαν 61 αφίξεις και 56 αναχωρήσεις από την Τετάρτη, σύμφωνα με ξεχωριστή δήλωση του διαχειριστή του, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι πτήσεις επανήλθαν στο κανονικό πρόγραμμα νωρίς την Πέμπτη.

