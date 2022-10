Ηγέτες από όλο τον κόσμο συνεχίζουν να συγχαίρουν τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα για τη νίκη του στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία σήμερα (31.10.2022).

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς σημείωσε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι αδημονεί να συνεργαστεί μαζί με τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ιδιαίτερα πάνω στα θέματα του εμπορίου και της προστασίας του κλίματος.

Τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα συνεχάρη για την νίκη του στις εκλογές στη Βραζιλία και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, τονίζοντας ότι αδημονεί να συνεργαστεί μαζί του για τον συντονισμό ζητημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται η προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη.

«Αδημονώ να συνεργαστούμε πάνω σε θέματα που είναι σημαντικά για τη Βρετανία και τη Βραζιλία, από την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας ως την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη και την προώθηση των δημοκρατικών αξιών», σημείωσε ο Σούνακ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Η νίκη του δίνει μια ευκαιρία στην “κοινωνική δικαιοσύνη” και στην μάχη “κατά της κλιματικής αλλαγής”, σημείωσε παράλληλα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, συγχαίροντας και αυτός τον Λούλα για την ανάδειξή του στην προεδρία της Βραζιλίας.

