Το διάσημο μοντέλο της Βραζιλίας η Ζιζέλ έβγαλε μέσα σε τρεις ώρες στο καρναβάλι του Ρίο όσα βγάζουν άλλοι σε μια, δυο και τρεις ζωές.

Η Ζιζέλ έκλεισε μυθικό deal με εταιρεία που παράγει γνωστή μπύρα για να κάνει εμφάνιση με το logo της στην μπλούζα της στο καρναβάλι του Ρίο στην Βραζιλία. Η συμφωνία που έκλεισε η Ζιζέλ έφτασε τα 2 εκατ. δολάρια.

Το απίστευτο, όμως, δεν είναι τόσο το ποσό, όσο ο… χρόνος που εργάστηκε η Ζιζέλ για να κάνει την δουλειά και να προσθέσει στον τραπεζικό της λογαριασμό τα λεφτά αυτά. Το διάσημο μοντέλο χρειάστηκε να… δουλέψει μόλις τρεις ώρες για να πάρει τα 2 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας της Βραζιλίας, «Globo», η εταιρεία της διάσημης μάρκας μπύρας έπεισε τη Ζιζέλ να παρευρεθεί στην καρναβάλι του Ρίο φορώντας ένα τοπ με την επωνυμία της.

Το διάσημο τοπ μόντελ, που τελευταία ήταν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, λόγω του διαζυγίου της με τον άλλοτε σούπερσταρ του NFL, Τομ Μπρέιντι, είπε το «ναι».

ELA É A NÚMERO 1!



Depois de quase 20 anos, Gisele Bündchen voltou pra curtir o Carnaval com a gente no meu camarote.



Com o mesmo look, tá?#BebaComModeração #CarnavalN1 pic.twitter.com/l2FqiaNFLp