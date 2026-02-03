Κόσμος

Βραζιλία: Τουλάχιστον 15 προσκυνητές σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα – Ανάμεσά τους και 3 παιδιά

Στο λεωφορείο βρίσκονταν 60 επιβάτες - Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά
Το τροχαίο στη Βραζιλία
Το τροχαίο στη Βραζιλία / Photo / X

Ένα σοκαριστικο τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Βραζιλία, με τραγικό απολογισμό 15 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά.

Το τροχαίο δυστύχημα με το λεωφορείο που μετέφερε προσκυνητές συνέβη σήμερα Τρίτη, 03.02.2026, στη βορειοανατολική Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το λεωφορείο μετέφερε περίπου 60 ανθρώπους, οι οποίοι επέστρεφαν από μία παραδοσιακή θρησκευτική γιορτή στην πολιτεία Σεαρά, που βρίσκεται βορειότερα, σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο.

 

 

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Σάο Χοσέ ντα Ταπέρα, μιας κοινότητας στην αγροτική ενδοχώρα της Αλαγκόας.

 

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται πέντε άνδρες, επτά γυναίκες και τρία παιδιά, ανέφερε σε ένα δελτίο Τύπου η κυβέρνηση της πολιτείας Αλαγκόας. Οι επιζώντες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Πάουλο Ντάντας, κήρυξε σε τριήμερο πένθος στην περιοχή «λόγω της τραγωδίας».

