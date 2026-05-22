Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ – Ενημέρωσε επίσημα τον Τραμπ

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ, παραιτήθηκε από το αξίωμά της

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε για τις προθέσεις της τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο και θα αποχωρήσει από την θέση της στις Εθνικέ; Πληροφορίες των ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου.

Στην επιστολή παραίτησης, που την ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, εκφράζει «βαθύτατη ευγνωμοσύνη» για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιέβαλε ο πρόεδρος και την ευκαιρία που της έδωσε να διοικήσει το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών επί ενάμιση χρόνο.

Ως λόγο της παραίτησής της επικαλείται την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Το πρακτορείο Reuters ωστόσο, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς» η Τούλσι Γκάμπαρντ που έκανε «απίστευτη δουλειά» θα αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου και τα καθήκοντά της θα αναλάβει να ασκεί προσωρινά ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Άαρον Λούκας.