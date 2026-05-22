Κόσμος

Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ – Ενημέρωσε επίσημα τον Τραμπ

Το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ
Τούλσι Γκάμπαρντ
Τούλσι Γκάμπαρντ / REUTERS / Nathan Howard / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, η μέχρι σήμερα διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών (DNI) στην κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ των ΗΠΑ, παραιτήθηκε από το αξίωμά της

Η Γκάμπαρντ ενημέρωσε για τις προθέσεις της τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνάντηση που είχαν σήμερα στο Οβάλ Γραφείο και θα αποχωρήσει από την θέση της στις Εθνικέ; Πληροφορίες των ΗΠΑ στις 30 Ιουνίου.

Στην επιστολή παραίτησης, που την ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ, εκφράζει «βαθύτατη ευγνωμοσύνη» για την εμπιστοσύνη με την οποία την περιέβαλε ο πρόεδρος και την ευκαιρία που της έδωσε να διοικήσει το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών επί ενάμιση χρόνο.

Ως λόγο της παραίτησής της επικαλείται την πρόσφατη διάγνωση του συζύγου της με μια σπάνια μορφή καρκίνου των οστών.

Το πρακτορείο Reuters ωστόσο, επικαλούμενο μια πηγή που γνωρίζει το θέμα, μετέδωσε ότι ο Λευκός Οίκος ώθησε στην έξοδο την Γκάμπαρντ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι «δυστυχώς» η Τούλσι Γκάμπαρντ που έκανε «απίστευτη δουλειά» θα αποχωρήσει στις 30 Ιουνίου και τα καθήκοντά της θα αναλάβει να ασκεί προσωρινά ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας, Άαρον Λούκας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
251
162
145
127
79
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα «υπόθεση Πελικό» και στη Γερμανία: 59χρονη κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια
Ο πρώην σύντροφός της ενώ κατηγορείται για 67 αδικήματα, θα δικαστεί μόνο για 2 από αυτά, αφού ο βιασμός στη Γερμανία παραγράφεται μετά το πέρας πενταετίας
iStock
Επιστήμονες αναπτύσσουν εμβόλιο κατά του Έμπολα - Ίσως να είναι έτοιμο για κλινικές δοκιμές σε λίγους μήνες
Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αναπτύσσουν το εμβόλιο κατά του ιού, το οποίο θα μπορούσε να περάσει σε κλινικές δοκιμές, με στόχο την αντιμετώπιση της επιδημίας από το Κονγκό
Ανθρωπιστικές οργανώσεις εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό μιας νέας επιδημίας Έμπολα που αφορά τον στελέχη «Bundibugyo», στη Ρουαμπάρα, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό
Newsit logo
Newsit logo