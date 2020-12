Βρετανία: 140.000 άνθρωποι έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου

Σχεδόν 140.000 άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BioNTech κατά της COVID-19 κατά την πρώτη εβδομάδα της εκστρατείας εμβολιασμού στη χώρα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός που είναι αρμόδιος για το πρόγραμμα των εμβολιασμών.

Το εμβόλιο αυτό το οποίο εγκρίθηκε για κατεπείγουσα χρήση πριν από δύο εβδομάδες, άρχισε να διατίθεται στις 8 Δεκεμβρίου, καθώς η Βρετανία έγινε η πρώτη χώρα που χορήγησε το εμβόλιο αυτό για χρήση εκτός κλινικών δοκιμών.

“Πρόκειται για μια πραγματικά καλή αρχή του προγράμματος εμβολιασμού. Ήταν 7 ημέρες και κάναμε: Αγγλία: 108.000, Ουαλία: 7.897, Βόρεια Ιρλανδία: 4.000, Σκωτία: 18.000. Ηνωμένο Βασίλειο Σύνολο: 137.897”, σημειώνει σε μήνυμά του στο Twitter ο Νάντιμ Ζαχάουϊ.

“Ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί καθώς έχουμε θέσει σε λειτουργία εκατοντάδες PCN (δίκτυα πρωτοβάθμιας περίθαλψης)”, διευκρινίζει.

A really good start to the vaccination program. It’s been 7 days and we have done: England:108,000 Wales: 7,897 Northern Ireland: 4,000. Scotland:18,000 U.K Total 137,897. That number will increase as we have operationalised hundreds of PCN (primary care networks)