Απίστευτες εικόνες κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο, ένας περαστικός από πάρκο στη Βρετανία.

Οι άνθρωποι που εκείνη την ώρα βρέθηκαν σε αυτό το πάρκο στη Βρετανία, έμειναν άφωνοι με το θέαμα που αντίκρισαν.

Δυο ανήλικα κορίτσια ξυλοκοπούσαν άγρια σε δημόσια θέα ένα άλλο ανήλικο κορίτσι, το οποίος ήταν πεσμένο πάνω στο γρασίδι και δεχόταν δεκάδες χτυπήματα.

Τα κορίτσια κλοτσούσαν με λύσσα το θύμα τους, κυρίως στο κεφάλι, με την ίδια να προσπαθεί να το καλύψει με τα χέρια της.

Δείτε το:

This happened to my younger step sister this weekend… wouldnt say boo to a ghost yet pissed up girls in the park jumped her????



Everyone share this please pic.twitter.com/ZGZZoxKVPm