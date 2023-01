«Η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια προκαλεί βλάβη και κοστίζει ζωές. Ως εκ τούτου, αφαιρώ την βουλευτική ιδιότητα από τον Άντριου Μπρίτζεν με άμεση ισχύ, εν αναμονή επίσημης έρευνας», ανακοίνωσε ο Σάιμον Χαρτ, ο επικεφαλής της κομματικής πειθαρχίας των Τόρις στη Βρετανία.

Με αυτό τον τρόπο έκανε γνωστή την «εκπαραθύρωση» βουλευτή των Τόρις, του Άντριου Μπρίτζεν, που ούτε λίγο, ούτε πολύ, έφτασε στο σημείο να συγκρίνει τα εμβόλια κατά της Covid-19 με το… Ολοκαύτωμα!

Ο Μπρίτζεν, επί μακρόν επικριτής των εμβολίων κατά της Covid-19, είχε νωρίτερα σήμερα κάνει μια ανάρτηση στο Twitter δημοσιεύοντας έναν σύνδεσμο με ένα άρθρο για τις παρενέργειες του εμβολίου, προσθέτοντας το σχόλιο: «Όπως μου είπε ένας σύμβουλος καρδιολόγος, αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα κατά της ανθρωπότητας μετά το Ολοκαύτωμα».

Andrew Bridgen loses Tory whip after claiming Covid jab 'biggest crime against humanity since the holocaust' https://t.co/4vTAEEfM2z