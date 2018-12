Κι αυτό γιατί άλλο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος έγινε αντιληπτό κοντά στο αεροδρόμιο του Gatwick, με τις αρχές να κλείνουν το αεροδρόμιο. Κι αφού οι επιβάτες έχουν… ξεροσταλιάσει ώρες ολόκληρες, αρμόδιος δήλωσε ότι μπορεί να πάρει και δύο ημέρες μέχρι να βρουν το drone!

“Προφανώς, στόχος μας είναι να ξανανοίξουμε, αλλά μόνο όταν κάτι τέτοιο θα μπορεί να γίνει με ασφάλεια”, είπε ο Κρις Γούντρουφ μιλώντας στο BBC. “Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούμε και δεν μπορώ να σας πω τι ώρα θα ξανανοίξουμε”, πρόσθεσε.

Έτσι λοιπόν ήδη η easyJet ακύρωσε όλες τις πτήσεις της Πέμπτης από και προς το αεροδρόμιο. «Σε αυτό το στάδιο, δεν υπάρχει καμία ένδειξη πότε το αεροδρόμιο θα επαναλειτουργήσει και ως εκ τούτου ακυρώνουμε όλες τις πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Λονδίνου Γκάτγουικ σήμερα», ανακοίνωσε η βρετανική αεροπορική εταιρεία.

«Αναμένουμε η διαταραχή να συνεχιστεί και αύριο», προσθέτει η ανακοίνωση.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Αεροδρομίου Γκάτγουικ, Στιούαρντ Ουίνγκεϊτ δήλωσε, σύμφωνα με το Sky News, ότι «δυστυχώς το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό ως αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας».

Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Κρις Γκρέυλινγκ ανακοίνωσε προσωρινή άρση περιορισμών στις νυχτερινές πτήσεις σε άλλα αεροδρόμια στη Βρετανία, μετέδωσε το Sky News.

Ο Γκρέυλινγκ τόνισε ότι η απόφαση λαμβάνεται για την αποσυμφόρηση του Γκάτγουικ.

We expect disruption to continue into tomorrow and so advise all customers flying to and from London Gatwick tomorrow to check the status of their flight on our Flight Tracker https://t.co/wJaEeGPHSw or via the app.

— easyJet (@easyJet) 20 Δεκεμβρίου 2018