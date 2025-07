Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις σε διαδηλώσεις υπέρ της απαγορευμένης οργάνωσης «Palestine Action»

Δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σήμερα (Σάββατο 19/7/2025) στη Βρετανία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, σε διαδηλώσεις υπέρ της φιλοπαλαιστινιακής ομάδας «Palestine Action», η οποία έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική οργάνωση».

Το πλήθος είχε συγκεντρωθεί για να διαδηλώσει στην Πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο, κοντά στο Γουεστμίνστερ και κρατούσε πλακάτ με συνθήματα υπέρ της «Palestine Action» ανέφερε η αστυνομία της Βρετανίας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ .

A group of protesters has gathered in Parliament Square, with placards expressing support for Palestine Action.



Officers have moved in and arrests are taking place. We will update this thread to confirm the number of arrests in due course. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 19, 2025

Συνολικά 55 άνθρωποι συνελήφθησαν εκεί, κάποιοι εκ των οποίων φορούσαν τις γνωστές, ασπρόμαυρες παλαιστινιακές μαντίλες.

Υπενθυμίζεται ότι το βρετανικό κοινοβούλιο απαγόρευσε την οργάνωση Palestine Action αυτόν τον μήνα, αφού κάποια μέλη της εισέβαλαν σε μια αεροπορική βάση και έριξαν κόκκινη μπογιά σε δύο στρατιωτικά αεροπλάνα, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστήριξη της Βρετανίας στο Ισραήλ. Πλέον, η ένταξη στην «Palestine Action» τιμωρείται με κάθειρξη έως και 14 ετών.

Η οργάνωση χαρακτήρισε «αυταρχική» την απόφαση, κάτι που θα συζητηθεί τη Δευτέρα στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου.

Σύμφωνα με την οργάνωση «Defend our juries» , που οργάνωσε συγκεντρώσεις στο Εδιμβούργο, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ, «περίπου 100 άνθρωποι συνελήφθησαν» σήμερα σε όλη τη Βρετανία. Συνολικά, μετά την απαγόρευση της «Palestine Action», οι συλλήψεις φτάνουν τις 200.

Στο Λονδίνο, δεκάδες διαδηλωτές είχαν γράψει στα λευκά πλακάτ που κρατούσαν: «Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία, στηρίζω την Palestine Action».

BREAKING: 16 arrested in Manchester at the foot of Gandhi’s statue, for holding signs which say “I oppose genocide. I support Palestine Action.”



Across the country, people are willing to face terrorism charges in order to defend our civil liberties. https://t.co/bjPzmaTkbq pic.twitter.com/23wgacRUnI — Defend our Juries (@DefendourJuries) July 19, 2025

«Η ελευθερία της έκφρασης είναι νεκρή σε αυτή τη χώρα, ντροπή στην αστυνομία» είπε ένας άνδρας τη στιγμή της σύλληψής του.

“We want Yvette Cooper to remove the proscription of Palestine Action”



A retired software engineer was just arrested under the Terrorism Act, alongside seven others in Truro, for opposing genocide and supporting Palestine Action. pic.twitter.com/vC4Aq68oOx — Defend our Juries (@DefendourJuries) July 19, 2025

«Η βρετανική κυβέρνηση είναι συνένοχη στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Προσπαθεί να φιμώσει εκείνους που καταγγέλλουν τη συνενοχή της» ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ η οργάνωση «Defend our juries».

BREAKING – 55 Arrests confirmed in London for holding signs to oppose genocide and the ban on Palestine Actionhttps://t.co/xHyNnPti3B



The UK Government is complicit in Israel’s genocide against Palestinians. They are attempting to silence those who expose this complicity. pic.twitter.com/HqCGWKmorT — Defend our Juries (@DefendourJuries) July 19, 2025

Officers are deployed at key points along the route as well as the form up point. There are additional officers in the vicinity of the counter protest.



This week we have also distributed leaflets and deployed signage as a clear reminder about relevant offences. pic.twitter.com/3qXD223K4O — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 19, 2025

Διαδηλώσεις γίνονται σε όλη τη Βρετανία τις τελευταίες μέρες προς υποστήριξη της οργάνωσης «Palestine Action» που έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατική οργάνωση» από την Βρετανική κυβέρνηση.