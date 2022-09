Σε δεκαήμερη απεργία κατέρχονται στη Βρετανία οι εκπαιδευτικοί από 26 κολέγια. Κύριο αίτημα της πολυήμερης κινητοποίησης του διδακτικού προσωπικού είναι το μισθολογικό.

Όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο University and College Union (UCU), από τις 26 Σεπτεμβρίου το προσωπικό 26 αγγλικών κολεγίων περαιτέρω εκπαίδευσης σχεδιάζουν απεργιακή κινητοποίηση δέκα ημερών.

«Το κολεγιακό προσωπικό ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια άνευ προηγουμένου απεργιακή κινητοποίηση επειδή δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνεται τόσο λίγα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του UCU, Τζο Γκρέιντι.

«Ο πληθωρισμός αυξάνεται και τα αφεντικά των κολεγίων έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους απ’ όσα είχαν εδώ και χρόνια, ωστόσο αρνούνται να προστατεύσουν το προσωπικό τους από την κρίση του κόστους ζωής», πρόσθεσε.

