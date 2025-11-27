Βρετανία: Δόκιμη αστυνομικός διέρρεε απόρρητες πληροφορίες στον dealer φίλο της – Τα SMS τους την «έκαψαν»

Μία δόκιμη αστυνομικός αποτάχθηκε από την Αστυνομία της Βρετανίας για σοβαρή παράβαση καθήκοντος, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέρρεε πληροφορίες στον σύντροφό της, ο οποίος ήταν έμπορος ναρκωτικών.

Η πρώην αξιωματικός της Αστυνομίας του Δυτικού Γιορκσάιρ στη Βρετανία, η 20χρονη Μαριάμ Ιλιάς, έχοντας πρόσβαση στους υπολογιστές της υπηρεσίας εντόπιζε εμπιστευτικά δεδομένα και ενημέρωνε τον dealer σύντροφό της σχετικά με την έρευνα που διεξαγόταν σε βάρος του. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι η 20χρονη αστυνομικός είχε κάνει τρεις αναζητήσεις στα συστήματα της αστυνομίας μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου 2025, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για τον συγκεκριμένο άνδρα.

Η ίδια παραιτήθηκε λίγο πριν από την πειθαρχική της ακρόαση, ωστόσο το πειθαρχικό συμβούλιο αποφάνθηκε πως, αν βρισκόταν ακόμη στο Σώμα, θα είχε αποπεμφθεί.

Η σχέση τους αποκαλύφθηκε όταν εκείνος συνελήφθη τον Ιούνιο και οι αστυνομικοί εντόπισαν μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών με χρήματα και συνομιλιών για ναρκωτικά.

Κατά την ακρόαση έγινε γνωστό ότι η Ιλιάς δεν είχε ενημερώσει την υπηρεσία για τη σχέση της όταν προσλήφθηκε τον Ιούνιο του 2024. Μάλιστα, τον Ιανουάριο είχε δηλώσει στους ερευνητές ότι δεν ήταν «ενήμερη για το ποινικό του παρελθόν».

Η Ιλιάς παραδέχθηκε τις κατηγορίες. Ωστόσο, πριν από την ακρόαση, είχε επιχειρήσει να αρνηθεί τις κατηγορίες, δηλώνοντας στη Sun: «Ήμουν δόκιμη. Ήμουν πολύ νέα σε όλα αυτά και ένιωσα πως περίμεναν από μένα να γνωρίζω τα πάντα από την πρώτη στιγμή».