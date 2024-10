Βρετανία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ουαλία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν στην Ουαλία νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (21.10.2024).

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε χωριό της κεντρικής Ουαλίας, και για καλή τύχη των επιβατών τα τρένα κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.

«Δυστυχώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά το σημερινό συμβάν», δήλωσε ο επιθεωρητής Άντριου Μόργκαν, αξιωματούχος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών.

Άλλοι 15 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο μετά τη σύγκρουση, αν και η αστυνομία διευκρίνισε ότι τα τραύματά τους δεν είναι σοβαρά.

A man has died and 15 others have been taken to hospital after two trains collided in Wales on Monday evening.



