Βρετανία: Επιδημία μηνιγγίτιδας σε πανεπιστήμιο στο Κεντ – 2 νεκροί και 11 σε σοβαρή κατάσταση

Μία επιδημία διηθητικής μηνιγγίτιδας έχει ξεσπάσει στο Κεντ στη Βρετανία, με επίκεντρο το πανεπιστήμιο της πόλης. Αυτή η βαριά βακτηριακή μηνιγγίτιδα έχει ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς, ενώ ακόμη 11 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Τα δύο θύματα της μηνιγγίτιδας, αλλά και οι περισσότεροι ασθενείς, είχαν ηλικία μεταξύ 18 και 21 ετών. Πολλοί ασθενείς είναι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Κεντ της Βρετανίας, το οποίο επιβεβαίωσε ήδη ότι και ένας από τους νεκρούς φοιτούσε σε αυτό.

Η Βρετανική Αρχή Ασφαλείας της Υγείας (UKHSA) έχει ήδη έρθει σε επαφή με περισσότερα από 30.000 άτομα. Είναι φοιτητές, προσωπικό του πανεπιστημίου και οι οικογένειές τους. Η UKHSA τους έχει ενημερώσει για την κατάσταση και τους παρείχε συστάσεις για προστασία από τη νόσο.

Η μηνιγγίτιδα είναι λοίμωξη στις προστατευτικές μεμβράνες (λέγονται μήνιγγες) που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Όταν προκαλείται από βακτήρια είναι ιδιαιτέρως σοβαρή.

Η διηθητική μηνιγγίτιδα προκαλείται από το βακτήριο μηνιγγιτιδόκοκκος. Η νόσος έχει συχνά ταχεία εξέλιξη, με το 8-15% των ασθενών να χάνουν τελικά τη ζωή τους. Έως στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί το στέλεχος που προκάλεσε την παρούσα επιδημία.

Εκπρόσωπος της UKHSA δήλωσε στο BBC ότι έχει ήδη συστήσει αντιβιοτική αγωγή σε φοιτητές της περιοχής του Canterbury, όπου βρίσκεται το Πανεπιστήμιο του Κεντ. Ειδικότερα, σε επιστολή που απέστειλε προς τους φοιτητές και το προσωπικό του πανεπιστημίου εξηγεί ότι η λήψη της αγωγής πρέπει να γίνει «δίχως καθυστέρηση» απ’ όσους ζουν και εργάζονται σε ορισμένες περιοχές της τεράστιας πανεπιστημιούπολης.

Η επιδημία που έχει προκαλέσει η μηνιγγίτιδα πιστεύεται ότι σχετίζεται με μία «κοινωνική εκδήλωση» που διεξήχθη στο Canterbury. Αρκετοί απ’ όσους νόσησαν είχαν παρευρεθεί σε αυτήν.

Η ιχνηλάτηση των στενών επαφών των ασθενών και των θυμάτων, συνεχίζεται.

