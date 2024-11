Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο με έναν νεκρό και τρεις τραυματίες

Ένας άνδρας σκοτώθηκε και τρεις άλλοι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι σε αγορά του Λονδίνου στη Βρετανία.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, τρία άτομα δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι το πρωί της Κυριακής (10.11.2024) στην αγορά East Street, έξω από την Walworth Road στο νότιο Λονδίνο, στη Βρετανία.

Ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 60, συνελήφθη επί τόπου και τέθηκε υπό κράτηση.

Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν -ένας άνδρας και μια γυναίκα- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Η πρώτη εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι ο άντρας που συνελήφθη έχει κάποιο ψυχικό πρόβλημα και επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

East Street Market now features more than just cheap deals – got a live-action slasher flick for your Sunday entertainment! One poor sod’s last market visit was a real cut above the rest. He died! pic.twitter.com/muDIN7pFTG — Shit McShitFace (@ShitMcShitface) November 10, 2024

Just in time for Black Friday, a stabbing at East Street Market in London. Guess they took “cutting deals” too literally. 🇬🇧



video – TortoraIsrael pic.twitter.com/b4zHfjqiWA — Shit McShitFace (@ShitMcShitface) November 10, 2024

One man is dead and two others have been taken to hospital after a knife attack at East Street Market, Walworth. A man in his 60s has been arrested by the Metropolitan Police and is in custody. https://t.co/NDD0z6RcPp — Christopher 🇪🇺🇬🇧🇮🇪 (@Christopher_T42) November 10, 2024

«Με τραγικό τρόπο, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα το πρωί και οι αστυνομικοί εργάζονται σκληρά για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και να παράσχουν υποστήριξη στην οικογένειά του. Οι σκέψεις μου και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια είναι μαζί τους και με τους άλλους τραυματίες», ανέφερε ο Peter Stevens, Διοικητής της αστυνομίας.