Την υποψηφιότητά της ανακοίνωσε η υφυπουργός Εμπορίου της Βρετανίας, Πένι Μόρντοντ, και γίνεται έτσι η ένατη βουλευτής που έχει θέσει υποψηφιότητα για να αντικαταστήσει τον Μπόρις Τζόνσον στην ηγεσία των Συντηρητικών.

“Η ηγεσία μας πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αφορά λιγότερο τον ηγέτη και περισσότερο το πλοίο”, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter η 49χρονη Μόρντοντ θέτοντας έτσι υποψηφιότητα για την ηγεσία των Συντηρητικών στη Βρετανία.

Our leadership has to change. It needs to become a little less about the leader and a lot more about the ship. https://t.co/2O8T762DMT#pm4pm pic.twitter.com/Cib1w0sPBO