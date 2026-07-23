Βρετανία: Ισόβια σε τζιχαντιστή που σχεδίαζε επίθεση σε σχολή του υπουργείου Άμυνας

Ο Μοχάμαντ Μπασίρ καταδικάστηκε σήμερα Πέμπτη (23.07.2026) σε ισόβια κάθειρξη -με ελάχιστη έκτιση τα 17 χρόνια- επειδή σχεδίαζε επίθεση σε εγκαταστάσεις του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Ο Μοχάμαντ Μπασίρ μαζί με τον Τζιχάντ Αλ Σάμι, δράστη της επίθεσης σε συναγωγή του Μάντσεστερ, τον περασμένο Οκτώβριο, σχεδιάζανε αυτή την επίθεση. Ο ίδιος οδήγησε τον Αύγουστο του 2025 τον Τζιχάντ Αλ Σάμι με το αυτοκίνητό του σε «αναγνωριστική» επίσκεψη στον χώρο της Ακαδημίας Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Σρίβενχαμ.

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Ο κατηγορούμενο, ένας Βρετανοπακιστανός ηλικίας 31 ετών, οδήγησε τον Αύγουστο του 2025 τον Τζιχάντ Αλ Σάμι με το αυτοκίνητό του σε «αναγνωριστική» επίσκεψη στον χώρο της Ακαδημίας Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου στο Σρίβενχαμ.

Το ίδρυμα αυτό βρίσκεται στα δυτικά του Λονδίνου και εκπαιδεύει σε θέματα ασφάλειας και άμυνας μέλη των ενόπλων δυνάμεων, κυβερνητικούς αξιωματούχους και εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας.

Ο στόχος ήταν να επιτεθούν στην Ακαδημία, με παρόμοιο τρόπο με εκείνον που χρησιμοποίησε ο Αλ Σάμι για την επίθεση στη συναγωγή, είπε η δικαστής Μπόμπι Τσίμα-Γκραμπ.

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Το σχέδιο, κατά το οποίο οι δύο άνδρες ήταν προετοιμασμένοι «να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν», δεν υλοποιήθηκε αλλά «ήταν σε προχωρημένο στάδιο, υπολειπόταν μόνο η αγορά των όπλων», συνέχισε η δικαστής, χαρακτηρίζοντας τον Μοχάμαντ Μπασίρ «αφοσιωμένο τζιχαντιστή».

Ο Βρετανοπακιστανός κατηγορούμενος είχε ενταχθεί σε μια εξτρεμιστική ομάδα την οποία συγκρότησε ο Τζιχάντ αλ Σάμι μέσω μιας εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία μετείχαν 12 μέλη. Ανάρτησε περισσότερα από 2.000 μηνύματα μέσα σε έξι μήνες και πολλά από αυτά μιλούσαν για «σωματική βία» εν ονόματι του τζιχάντ ή ήταν εκκλήσεις για βιαιοπραγίες και φόνους.