Αποκαλύφθηκαν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ – Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, ποτάμια και πτηνά

Τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ παρουσίασε σήμερα Πέμπτη (23.07.2026) η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Τα δέκα νέα χαρτονομίσματα βασίζονται σε δύο διαφορετικά θέματα: Τον «Ευρωπαϊκό πολιτισμό» και τα «Ποτάμια και πουλιά» και στα σχετικά μοτίβα που έχουν επιλεγεί για την εικονογράφησή τους.

«Τα τραπεζογραμμάτια του ευρώ είναι κάτι περισσότερο από ένα μέσο πληρωμής – είναι μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης», δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ. «Μέσα από σχέδια που συνδυάζουν ομορφιά και νόημα, θα ενισχύσουν την κοινή μας ταυτότητα» σχολίασε για τα νέα χαρτονομίσματα.

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Οι προτάσεις που προκρίθηκαν είναι το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού σχεδιασμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελήφθησαν πάνω από 1.200 αιτήσεις από γραφίστες, 25 εκ των οποίων κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδιασμού για ένα ή και τα δύο θέματα.

Μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 21 εμπειρογνώμονες σε διαφορετικούς τομείς διορίστηκε από μια κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης και στη συνέχεια επέλεξε 10 προτάσεις σχεδιασμού.

Σε ανάρτηση στο Χ, η ΕΚΤ δείχνει τις προτάσεις για τα χαρτονομίσματα και σε αυτά διακρίνονται προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλλας, η Μαρία κιουρί, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες, ο Λεονάρντο ντα Βίντσι και ο Μπετόβεν.

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Τώρα, κάθε μέλος της Ευρώπης μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να διεξάγει διαδικτυακή έρευνα σχετικά με αυτές τις 10 προτάσεις σχεδιασμού. Η δημόσια έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026.

Ten selected design proposals for the next series of euro banknotes have been unveiled.



Explore the proposals and tell us which ones you prefer.



Have your say https://t.co/VvcczFFxX3 pic.twitter.com/mZGWAdaz62 — European Central Bank (@ecb) July 23, 2026

Μια ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις θα διεξαχθεί παράλληλα από ανεξάρτητη ερευνητική εταιρεία σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το νέο σχέδιο γύρω στο τέλος του 2026.

Ο πρώτος πλήρης ανασχεδιασμός των χαρτονομισμάτων από το 2002

Το σχέδιο που θα επιλεχθεί θα υποβληθεί δοκιμές πριν τεθεί σε παραγωγή. Τα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς αναμένεται να τεθούν σε κυκλοφορία τα επόμενα έτη. Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της προηγούμενης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους και θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά. Αυτός θα είναι ο πρώτος πλήρης ανασχεδιασμός των χαρτονομισμάτων από το 2002.

«Ο επανασχεδιασμός των τραπεζογραμματίων ευρώ αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης προσπάθειας του Ευρωσυστήματος να διασφαλίσει ότι τα μετρητά παραμένουν ένα ασφαλές, αποτελεσματικό και προσιτό μέσο πληρωμής, διατηρώντας την πρόσβαση των πολιτών στο δημόσιο χρήμα και την ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής», δήλωσε ο Piero Cipollone, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα ενσωματώνουν νέα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για να βελτιώσουν την ευκολία ελέγχου ταυτότητας και την προσβασιμότητα, ακόμη και για άτομα με προβλήματα όρασης.

Η ΕΚΤ στοχεύει επίσης στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των χαρτονομισμάτων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά τους και χρησιμοποιώντας πιο βιώσιμα υλικά και διαδικασίες παραγωγής.