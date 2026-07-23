Γερμανία: Έληξε η ομηρεία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ – Ένας υπάλληλος νεκρός, ο δράστης συνελήφθη

Έληξε το θρίλερ με την ομηρεία το μεσημέρι της Πέμπτης (23.07.2026) σε υποκατάστημα τράπεζας, στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαυαρίας στη Γερμανία, μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Ένας υπάλληλος όπου εργαζόταν έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί, ενώ ο άνδρας που τραυμάτισε κατά τη διάρκεια της ομηρείας και εικάζεται ότι ήταν υπάλληλος της τράπεζας, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί.

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Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα πληροφορίες σχετικά με το κίνητρο του δράστη και από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι δεν είχε διατυπώσει κάποιο αίτημα. Πιστεύεται ωστόσο ότι επρόκειτο για απόπειρα ληστείας.

Geiselnahme in Bank in Regensburg – Person nach Messerangriff in Lebensgefahr https://t.co/KZN7gHJVMY pic.twitter.com/RK1alAHTFv — WELT (@welt) July 23, 2026

Ειδικές αστυνομικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο της αστυνομίας είχαν ειδοποιηθεί και κατευθύνονταν προς το σημείο.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι τα κίνητρα του υπόπτου παραμένουν άγνωστα και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διατυπώσει κανένα αίτημα προς τις αρχές.

Το Ρέγκενσμπουργκ είναι πόλη περίπου 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται ανάμεσα στη Νυρεμβέργη και το Μόναχο, στην ανατολική Βαυαρία, κοντά στα σύνορα με την Τσεχία.