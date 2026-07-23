Τραμπ: «Εξετάζω μαζική επίθεση στο Ιράν – Είμαστε έτοιμοι, δεν έχω αποφασίσει ακόμη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να διατάξει νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας κατά του Ιράν, οι οποίες, όπως είπε, θα μπορούσαν να είναι ακόμη ισχυρότερες από τα προηγούμενα αμερικανικά πλήγματα.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι δεν έχει λάβει ακόμη την τελική του απόφαση για επίθεση στο Ιράν , αλλά ξεκαθάρισε πως όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι.

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«Εξετάζω μια μαζική επίθεση. Μεγαλύτερη από ποτέ. Είμαι κοντά στη λήψη απόφασης. Είμαστε απολύτως έτοιμοι γι’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και δεν έχουν δοθεί νέες εντολές προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στον ρόλο του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι «θα συμμετείχε μέσα σε δύο λεπτά, αν του το ζητούσα», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ μπορούν να προχωρήσουν σε επιχείρηση χωρίς τη συνδρομή άλλης χώρας.Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη εμπλοκή του Ισραήλ θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από την Τεχεράνη, σημειώνοντας ότι θα υπήρχαν «συνέπειες» σε μια τέτοια εξέλιξη.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη επηρεάσει τις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής σύγκρουσης προκαλεί ανησυχία τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών.