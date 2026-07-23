Ο Τραμπ θέλει τη Σαουδική Αραβία στις Συμφωνίες του Αβραάμ – «Θα ήταν ιστορική πρόοδος», λέει ο Νετανιάχου

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στη Μέση Ανατολή μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία για τα πυρηνικά του Ριάντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη 23.07.2026, ανακοίνωσε ότι η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας «εξαρτάται απολύτως» από την επικύρωση των Συμφωνιών του Αβραάμ από το Ριάντ που σημαίνει την de facto αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ.

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Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ γίνεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την ανάπτυξη προγράμματος πυρηνικής ενέργειας για ειρηνική χρήση στην Σαουδική Αραβία, προκαλώντας ανησυχίες κυρίως από το Ισραήλ, ότι θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στην περιοχή.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Η συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση (…) που βρίσκεται στο τελικό στάδιο μεταξύ του υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας (…) θα εγκριθεί, αλλά εξαρτάται απολύτως από την προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις ιδιαίτερα σεβαστές και επιτυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ», γράφει στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

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Οι Συμφωνίες του Αβραάμ υπογράφηκαν το 2020 υπό την αιγίδα του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και οδήγησαν στην εξομάλυνση των οικονομικών, εμπορικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και τριών αραβικών χωρών: των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου.

Μέχρι τότε, από τα 22 μέλη του Αραβικού Συνδέσμου, μόνο η Αίγυπτος και η Ιορδανία διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ βάσει ειρηνευτικών συμφωνιών.

Έκτοτε, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Τραμπ προέτρεψε πρόσφατα το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να προσχωρήσουν σε αυτές.

Νετανιάχου: «Ιστορικό άλμα» για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία θα συνιστούσε «ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ σήμερα.

«Όπως είπε ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) η συμμετοχή της Σαουδικής Αραβίας στις Συμφωνίες του Αβραάμ θα συνιστούσε ιστορική πρόοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το πρωθυπουργικό γραφείο πάντως δεν έκανε καμία αναφορά στην πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Ο Τραμπ λέει ότι προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας είναι η ένταξη του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, δηλαδή η αναγνώριση του Ισραήλ.

Στο παρελθόν πάντως η Σαουδική Αραβία δήλωνε ότι δεν θα υπογράψει αυτές τις συμφωνίας παρά μόνο εάν υπάρξει κάποια πρόοδος για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.