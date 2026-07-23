Άντι Μπέρναμ: 120 Βρετανοί εκατομμυριούχοι ζητούν να τους φορολογήσει περισσότερο

Οι «Πατριώτες Εκατομμυριούχοι», μια ομάδα 120 εκατομμυριούχων στο Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησαν από τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να αυξήσει τους φόρους στους υπερπλούσιους, λέγοντας ότι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα, ώστε η χώρα να μπορέσει να επανεπενδύση στους πολίτες της.

Σε μια επιστολή με τίτλο «Πληρώνω με υπερηφάνεια» που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (23.07.2026), οι εκατομμυριούχοι, συμπεριλαμβανομένου του αθλητικού παρουσιαστή Γκάρι Λίνεκερ και της ηθοποιού Τζούλια Ντέιβις, δήλωσαν στον Άντι Μπέρναμ: «Ως εκατομμυριούχοι, έχουμε ένα σαφές μήνυμα για εσάς, τον νέο μας πρωθυπουργό: φορολογήστε μας. Είμαστε περήφανοι που πληρώνουμε και ήρθαμε για να μείνουμε».

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Αποκαλούμενοι «Πατριώτες Εκατομμυριούχοι», η ομάδα ανέφερε ότι «ο πλούτος και η εξουσία έχουν συγκεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα για πολύ καιρό», βλάπτοντας «τη χώρα μας, τον λαό της, τη δημοκρατία μας και το περιβάλλον μας», αναφέρει το BBC.

«Για μια καλύτερη Βρετανία, αυτό πρέπει να αλλάξει», δήλωσαν, προσθέτοντας ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται από την αύξηση των φόρων επί του πλούτου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της ανισότητας, την υποστήριξη των δημόσιων υποδομών και την υποστήριξη των μικρών επιχειρήσεων.

«Βασική βρετανική αξία»

Ο Γκάρι Λίνεκερ, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, δήλωσε ότι οι πλουσιότεροι της Βρετανίας έχουν την οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρουν περισσότερο, καθώς οι Βρετανοί αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα ​​κάθε μέρα.

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«Το να πληρώνεις το δίκαιο μερίδιό σου είναι μια βασική βρετανική αξία, αλλά τόσοι πολλοί απλοί άνθρωποι πληρώνουν ήδη περισσότερα από όσα μπορούν να αντέξουν οικονομικά», δήλωσε ο Λίνεκερ.

«Οι πλουσιότεροι μας άνθρωποι μπορούν να κάνουν περισσότερα και οι περισσότεροι θέλουν. Για να ανταποκριθεί στις εθνικές μας αξίες, η νέα μας κυβέρνησή πρέπει να αυξήσει τους φόρους σε ακραία επίπεδα πλούτου για μια πιο δίκαιη, καλύτερη, πιο ελπιδοφόρα Βρετανία», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ερωτηθείσα για την επιστολή, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών Έμμα Ρέινολντς δήλωσε την Πέμπτη (23.07.2026) ότι χαιρετίζει την πρωτοβουλία, αλλά δεν έδωσε καμία ένδειξη εάν η κυβέρνηση θα εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής πολιτικής.

«Χαιρετίζω το γεγονός ότι οι άνθρωποι με καλούς πόρους λένε ότι θέλουν να πληρώσουν περισσότερα. Μπορούν να πληρώσουν περισσότερα», είπε. «Υπάρχει ένας σύνδεσμος στο gov.uk, αλλά κοιτάξτε, πρέπει να εξετάσουμε τη φορολογική πολιτική συνολικά και κάνουμε σημαντικές φορολογικές ανακοινώσεις μόνο στους προϋπολογισμούς», δήλωσε η Ρέινολντς στο Sky News.