Κόσμος

Νέος «Αντεροβγάλτης» στο Λονδίνο βίαζε και δολοφονούσε ιερόδουλες – Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος

Τον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί τον συνέλαβαν, όμως τον άφησαν ελεύθερο και εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες και σκότωσε άλλη μία
Ο 40χρονος «Δράκος του Λονδίνου», Simon Levy
Ο 40χρονος «Δράκος του Λονδίνου», Simon Levy / πηγή φωτογραφίας Μητροπολιτική Αστυνομία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο φόβος και ο τρόμος για τις ιερόδουλες στο Λονδίνο ήταν ένας Βρετανός με προβλήματα όρασης. Την Παρασκευή (07.08.2026) ο 40χρονος Simon Levy καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο ιερόδουλων, αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί σε πολλές γυναίκες στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν μία σειρά λαθών που επέτρεψαν στον serial killer, Simon Levy να κλιμακώσει τη δράση του, βιάζοντας και δολοφονώντας ιερόδουλες στο Λονδίνο.

Στις 7 Αυγούστου 2026, ο Σάιμον Λέβι, 40 ετών, κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες της Καρμένσα Βαλένσια-Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025 και της Σέριλ Γουίλκινς, τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για τον βιασμό και την επίθεση σε μία τρίτη γυναίκα, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Τον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί συνέλαβαν τον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της 53χρονης Βαλένσια-Τρουχίγιο, όμως τον άφησαν ελεύθερο – και εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, μέχρι που σκότωσε και την Γουίλκινς, 39 ετών, πέντε μήνες αργότερα.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Κέβιν Σαόυθγουορθ από τη Μητροπολιτική Αστυνομία είπε στο BBC ότι πίστευε πως η ζωή της Γουίλκινς θα μπορούσε να έχει σωθεί και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) αυτοκαταγγέλθηκε στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 «υποβάθμισε» τον Λέβι, από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

Σύμφωνα με τη Met, η νεκροψία-νεκροτομή της Βαλένσια-Τρουχίγιο δεν κατέληξε σε κάποια βέβαιη αιτία θανάτου και έτσι ο Λέβι αφέθηκε ελεύθερος επειδή η αστυνομία δεν μπορούσε να αποδείξει ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

Ο Λέβι είχε συλληφθεί το 2024 και στις αρχές του 2025 από την Αστυνομία Μεταφορών (BTP) για επιθέσεις σε γυναίκες μέσα σε τρένα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση – ακόμη και αφού θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία της 53χρονης.

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Λίζα Ράμσαραν δήλωσε ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση» δεν παρασχέθηκαν στο δικαστήριο, παραδεχόμενη όμως ότι οι ενέργειες των αρχών δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα που προσδοκά το κοινό και οι οικογένειες των θυμάτων.

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της BTP Τσάρλι Ντόιλ παραδέχτηκε και αυτός ότι η αρχική έρευνα δεν διεξήχθη αρκετά γρήγορα, όμως πλέον οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί ώστε «οι καθ’ υποτροπή παραβάτες να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, σε άλλη δίκη, για σεξουαλική επίθεση σε 10 γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου. Κρίθηκε, επίσης, ένοχος για μια άλλη επίθεση, σε μια σωφρονιστική υπάλληλο, τον Απρίλιο του 2022, αφού είχε φυλακιστεί για άλλη επίθεση, το 2018.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μεθυσμένη προκάλεσε τροχαίο στη Νότια Καρολίνα σκοτώνοντας 34χρονη λίγο μετά τον γάμο της - Βίντεο από την σύλληψη
Στο βίντεο φαίνεται με χειροπέδες να κλαίει και να ζητά από τους αστυνομικούς να καλέσει τον πατέρα της - «Κανείς δεν έχει αποδείξεις για οτιδήποτε έκανα» ακούγεται να λέει με θράσος
H 27χρονη που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα
CNN: Ο κορυφαίος στρατηγός του Τραμπ ψάχνει διέξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν – «Περιορισμένες οι επιλογές των ΗΠΑ»
Ποια η στάση του Νταν Κέιν - Αυξάνονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εξέλιξη του πολέμου και την μείωση των αποθεμάτων σε βασικά πυρομαχικά
Νταν Κέιν 5
Newsit logo
Newsit logo