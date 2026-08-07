Νέος «Αντεροβγάλτης» στο Λονδίνο βίαζε και δολοφονούσε ιερόδουλες – Είχε συλληφθεί και αφέθηκε ελεύθερος

Ο φόβος και ο τρόμος για τις ιερόδουλες στο Λονδίνο ήταν ένας Βρετανός με προβλήματα όρασης. Την Παρασκευή (07.08.2026) ο 40χρονος Simon Levy καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο ιερόδουλων, αφού προηγουμένως είχε επιτεθεί σε πολλές γυναίκες στη βρετανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές παραδέχτηκαν ότι διέπραξαν μία σειρά λαθών που επέτρεψαν στον serial killer, Simon Levy να κλιμακώσει τη δράση του, βιάζοντας και δολοφονώντας ιερόδουλες στο Λονδίνο.

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Στις 7 Αυγούστου 2026, ο Σάιμον Λέβι, 40 ετών, κρίθηκε ένοχος για τις δολοφονίες της Καρμένσα Βαλένσια-Τρουχίγιο τον Μάρτιο του 2025 και της Σέριλ Γουίλκινς, τον Αύγουστο του 2025, καθώς και για τον βιασμό και την επίθεση σε μία τρίτη γυναίκα, τον Ιανουάριο του ίδιου έτους.

Τον Απρίλιο του 2025 αστυνομικοί συνέλαβαν τον Λέβι ως ύποπτο για τη δολοφονία της 53χρονης Βαλένσια-Τρουχίγιο, όμως τον άφησαν ελεύθερο – και εκείνος κακοποίησε σεξουαλικά πέντε γυναίκες μέσα σε τρένα στο Λονδίνο, μέχρι που σκότωσε και την Γουίλκινς, 39 ετών, πέντε μήνες αργότερα.

Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Κέβιν Σαόυθγουορθ από τη Μητροπολιτική Αστυνομία είπε στο BBC ότι πίστευε πως η ζωή της Γουίλκινς θα μπορούσε να έχει σωθεί και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά της.

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Η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) αυτοκαταγγέλθηκε στο Ανεξάρτητο Γραφείο Αστυνομικής Διαγωγής (IOPC), επειδή το 2024 «υποβάθμισε» τον Λέβι, από σεξουαλικό παραβάτη «υψηλού κινδύνου» σε «μεσαίου κινδύνου».

A registered sex offender who remained free despite being on bail for rape has been found guilty of murdering two women, raping another and carrying out a series of sexual attacks that authorities have admitted should never have been allowed to continue.



Simon Levy, 40, was… pic.twitter.com/msc6rzjuWl — BPI News (@BPINewsOrg) August 7, 2026

Σύμφωνα με τη Met, η νεκροψία-νεκροτομή της Βαλένσια-Τρουχίγιο δεν κατέληξε σε κάποια βέβαιη αιτία θανάτου και έτσι ο Λέβι αφέθηκε ελεύθερος επειδή η αστυνομία δεν μπορούσε να αποδείξει ότι επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια.

A man has been found guilty of double murder



Simon Levy, 40 of Tottenham was found guilty of murdering Carmenza Valencia Trujillo and Sheryl Wilkins in 2025, as well as two counts of rape, greivous bodily harm and intentional strangulation of another woman that same year pic.twitter.com/kd2R4eEbqS — London & UK Street News (@CrimeLdn) August 7, 2026

Ο Λέβι είχε συλληφθεί το 2024 και στις αρχές του 2025 από την Αστυνομία Μεταφορών (BTP) για επιθέσεις σε γυναίκες μέσα σε τρένα, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση – ακόμη και αφού θεωρήθηκε ύποπτος για τη δολοφονία της 53χρονης.

SICK NONCE LEVY GUILTY OF DOUBLE MURDER AND RAPE AFTER COP BLUNDERS



Serial sex beast Simon Levy, 40, has been found guilty of murdering two women and raping a third while under Met Police monitoring.



The Tottenham predator killed Carmenza Valencia-Trujillo, 53, in March 2025… pic.twitter.com/0yBCaYuiFA — Not Guilty TV (@Notguiltytv) August 7, 2026

Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας Λίζα Ράμσαραν δήλωσε ότι «οι πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση» δεν παρασχέθηκαν στο δικαστήριο, παραδεχόμενη όμως ότι οι ενέργειες των αρχών δεν ανταποκρίνονταν στα πρότυπα που προσδοκά το κοινό και οι οικογένειες των θυμάτων.

Simon Levy was freed after his arrest in April 2025 in connection with the suspected murder of Carmenza Valencia-Trujillo – but went on to kill Sheryl Wilkins just four months later. The convicted sex offender has now been found guilty of both murders pic.twitter.com/EsPW3QOyAP — Sky News (@SkyNews) August 7, 2026

Ο αναπληρωτής Αρχηγός της BTP Τσάρλι Ντόιλ παραδέχτηκε και αυτός ότι η αρχική έρευνα δεν διεξήχθη αρκετά γρήγορα, όμως πλέον οι διαδικασίες έχουν τροποποιηθεί ώστε «οι καθ’ υποτροπή παραβάτες να αντιμετωπίζονται με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Sheryl Wilkins' last moments alive were caught on CCTV. She went behind a wall with accused double killer Simon Levy and was found dead there four hours later https://t.co/OUypyRJcSu pic.twitter.com/dLshs9HK9E — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) July 8, 2026

Ο Λέβι είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο, σε άλλη δίκη, για σεξουαλική επίθεση σε 10 γυναίκες μέσα σε τρένα του Λονδίνου. Κρίθηκε, επίσης, ένοχος για μια άλλη επίθεση, σε μια σωφρονιστική υπάλληλο, τον Απρίλιο του 2022, αφού είχε φυλακιστεί για άλλη επίθεση, το 2018.