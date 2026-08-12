Σεισμός στην Κολομβία: Η συγκινητική στιγμή που γατάκι ανασύρεται ζωντανό από τα συντρίμμια

Δύο περίπου 24ωρα έχουν περάσει από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Κολομβία και άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους.

Οι διασώστες συνεχίζουν να ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια επιζώντες, λίγο πριν συμπληρωθούν 48 ώρες από τον φονικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σκόρπισαν τον τρόμο.

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Μέχρι στιγμής ο σεισμός έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους.

Στην Κάλι, την Περέιρα, τη Μανισάλες, στην ξακουστή τουριστική «γη του καφέ», αλλά και στην Κιβδό, οι εικόνες που άφησε πίσω του ο ισχυρός σεισμός είναι συγκλονιστικές. Οι συγκεκριμένες πόλεις συγκαταλέγονται σε εκείνες που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, με την ένωση δήμων να κάνει λόγο για τουλάχιστον 1.600 τραυματίες και περίπου 240 κτίρια που έχουν καταστραφεί.

Μέσα όμως στην καταστροφή, υπάρχουν και μικρές στιγμές που δίνουν ελπίδα. Τα σωστικά συνεργεία, έχοντας στο πλευρό τους δεκάδες εθελοντές, συνεχίζουν ακούραστα τις έρευνες και έχουν καταφέρει να βρουν ανθρώπους ζωντανούς ακόμη και 36 ώρες μετά τον σεισμό.

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Η ισχυρή δόνηση σημειώθηκε τη Δευτέρα (10/8), στις 07:34 το πρωί τοπική ώρα – 15:34 ώρα Ελλάδας – κοντά στη Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον δυτικό νομό Τσοκό, στην πλευρά της Κολομβίας που βρέχεται από τον Ειρηνικό. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 103 χιλιόμετρα.

Ανάμεσα στις δύσκολες εικόνες των τελευταίων ωρών, όμως, ξεχώρισε και μία μικρή διάσωση που κατάφερε να συγκινήσει. Στην Περέιρα, μέσα στα χαλάσματα ενός κατεστραμμένου κτιρίου, οι διασώστες εντόπισαν ένα μικροσκοπικό γατάκι ζωντανό.

Στο βίντεο της διάσωσης φαίνεται το μικρό ζωάκι να βγαίνει από τα ερείπια, ενώ γύρω του διασώστες και εθελοντές κινητοποιούνται αμέσως για να το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Σχηματίζουν μάλιστα μια ανθρώπινη αλυσίδα και το περνούν προσεκτικά από χέρι σε χέρι, μέχρι να απομακρυνθεί από τα χαλάσματα.

Here is a kitten being rescued after the earthquakes in Columbia.

What I love about this is not just that it’s a kitten, but these people are celebrating and happy to save life EVEN if it’s just a kitten. To them right in this moment, ALL life is precious after such a tragedy.. pic.twitter.com/xOVixyQwCR — Leah Rain ✝️🇺🇸🎸🏝️ (@LeahRain77) August 12, 2026

Μια μικρή, τρυφερή στιγμή μέσα σε ένα σκηνικό μεγάλης καταστροφής – και μια υπενθύμιση πως, ακόμη και μέσα στα ερείπια, κάθε ζωή αξίζει να σωθεί.