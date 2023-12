Η βρετανική κυβέρνηση κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή και επέβαλε κυρώσεις σε δύο πρόσωπα για τη διαρκή όπως ανέφερε αλλά αποτυχημένη προσπάθεια παρεμβάσεων στην πολιτική της χώρας με Ρώσους χάκερς, οι οποίοι συνδέονται ευθέως με την FSB, την διαβόητη Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που διαδέχθηκε την KGB.

Η ομάδα των χάκερς που είναι γνωστή από τους ερευνητές του κυβερνοχώρου με το προσωνύμιο Cold River και ενεργεί εκ μέρους της FSB, είχε ως στόχους Βρετανούς πολιτικούς, δημοσιογράφους και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις για μια περίοδο αρκετών ετών, ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω σήμερα ότι η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) βρίσκεται πίσω από μια διαρκή προσπάθεια παρεμβάσεων στη δημοκρατική μας διαδικασία» είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Λίο Ντόχερτι σε δηλώσεις ενώπιον βουλευτών.

Η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λόγο να πιστεύει τους βρετανικούς υπαινιγμούς περί κυβερνοεπιθέσεων κατά της δημοκρατίας της Βρετανίας ελλείψει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων, όπως μετέδωσαν ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η ομάδα των χάκερς που είναι επίσης γνωστή ως «Callisto» ή «Star Blizzard», εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στα ραντάρ των επαγγελματιών των μυστικών υπηρεσιών αφότου στόχευσε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών το 2016.

Βρίσκεται επίσης πίσω από τις υποκλοπές προσωπικού περιεχομένου emails που ανήκαν στον πρώην Βρετανό αρχηγό της κατασκοπείας Ρίτσαρντ Ντιαρλάβ το 2022.

Φέτος τον Ιανουάριο το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει κατ’ αποκλειστικότητα ότι η Cold River είχε στοχεύσει τρία πυρηνικά ερευνητικά εργαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το δημοσίευμα εκείνο, το οποίο επικαλούνταν μαρτυρίες από το διαδίκτυο και έρευνες πέντε εμπειρογνωμόνων της κυεβερνοασφάλειας, αποκάλυπτε ότι πολλές από τις ψηφιακές υποδομές που χρησιμοποιούσε η Cold River, είχαν αναπτυχθεί από έναν 36χρονο προγραμματιστή ονόματι Αντρέι Κόρινετς που διαμένει στη βόρεια ρωσική πόλη Σικτιβάρ.

Ο Κόρινετς, ο οποίος είναι ένα από τα δύο πρόσωπα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σήμερα από τη Βρετανία, μιλώντας τηλεφωνικά, δήλωσε στο Reuters ότι έχει άγνοια για τα οποιαδήποτε μέτρα επιβλήθηκαν εναντίον του ή για ποιο λόγο τέτοιες κυρώσεις έπρεπε να επιβληθούν.

Ο Κόρινετς αρνήθηκε να απαντήσει σε περαιτέρω ερωτήσεις και σε τηλεφωνήματα που έκανε το Reuters.

Η ομάδα Cold River εδρεύει στο «Centre 18» της FSB, που είναι μια από τις δύο μονάδες κυβερνοκατασκοπείας της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας.

Ένας δυτικός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η ομάδα εξακολουθεί να είναι πολύ ενεργή και είναι μέρος του οικοσυστήματος συλλογής πληροφοριών «Ενεργά Μέτρα» της Μόσχας, ένας όρος της εποχής του Ψυχρού Πολέμου που χρησιμοποιήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση για να περιγράψει μυστικές εκστρατείες πολιτικής παραπληροφόρησης.

Το Reuters βρήκε ότι η ομάδα αυτή των χάκερς στόχευσε τα προσωπικά emails υψηλού προφίλ θυμάτων, στα οποία περιλαμβάνονταν τουλάχιστον τρεις πρώην αξιωματούχοι των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

