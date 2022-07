«Σπάει» όλα τα ρεκόρ ο υδράργυρος στη Βρετανία με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40,2 βαθμούς Κελσίου – πρώτη φορά που ξεπερνά τους 40 βαθμούς στην ιστορία – εν μέσω αυξανόμενου χάους στους σιδηροδρόμους της χώρας αλλά και πολλών εργαζομένων που δουλεύουν με τηλεργασία ώστε να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα.

Πιο συγκεκριμένα, η θερμοκρασία έφτασε τους 40,2 βαθμούς Κελσίου (104,4 Fahrenheit) στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου στις 12:50 μ.μ., περίπου μια ώρα μετά την ένδειξη 39,1 C (102,4 F) στο Τσάρλγουντ της Βρετανίας.

Έτσι, ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλό όλων των εποχών στη Βρετανία, όταν σημειώθηκαν 38,7 βαθμοί C (101,7 F). ) στο Κέιμπριτζ τον Ιούλιο του 2019. Σημειώνεται ότι, στην τρίτη θέση βρίσκεται η θερμοκρασία 38,5 C (101,3 F) στο Κεντ τον Αύγουστο του 2003, λίγο πάνω από τους 38,1 C (100,6 F) στο Σάφολκ χθες.

Ωστόσο, η άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να μην σταματήσει εκεί. Οι μετεωρολόγοι είπαν ότι το μέγιστο των 43 C (109F) είναι ακόμη εφικτό να καταγραφεί σήμερα (19.7.2022), την ώρα που η χώρα είναι ήδη πιο ζεστή από την Τζαμάικα, τις Μαλδίβες και τα Μπαρμπέιντος.

Παράλληλα, το Met Office επιβεβαίωσε ότι χθες το βράδυ καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα στην ιστορία της Βρετανίας, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Λιώνουν οι δρόμοι και σταματούν τα τραίνα – Σε «καθεστώς έκτακτης ανάγκης» η Βρετανία

Η Βρετανία έχει τεθεί σε καθεστώς «εθνικής έκτακτης κατάστασης» λόγω των πρωτοφανών θερμοκρασιών. Ο υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς δήλωσε ότι θα χρειαστούν πολλά χρόνια πριν η Βρετανία να αναβαθμίσει πλήρως τις υποδομές της ώστε αυτές να αντέχουν σε υψηλότερες θερμοκρασίας, αφού παρατηρήθηκαν ζημίες σε δύο τουλάχιστον διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης αεροσκαφών και σε σιδηροδρομικές ράγες.

«Είδαμε αρκετά προβλήματα στις μεταφορές», δήλωσε ο ίδιος στο BBC. «Οι υποδομές, μεγάλος μέρος των οποίων χτίστηκε στη βικτοριανή εποχή, απλά δεν είναι κατασκευασμένες να αντέχουν αυτού του είδους τις θερμοκρασίες».

🌡️ For the first time ever, 40 Celsius has provisionally been exceeded in the UK



London Heathrow reported a temperature of 40.2°C at 12:50 today



📈 Temperatures are still climbing in many places, so remember to stay #WeatherAware ⚠️#heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/GLxcR6gjZX — Met Office (@metoffice) July 19, 2022

Η άφιξη του κύματος καύσωνα, που αρχικά προκάλεσε πυρκαγιές σε όλη την Ευρώπη πριν φθάσει στη Βρετανία, έστρεψε την προσοχή στις δεσμεύσεις για καθαρές μηδενικές εκπομπές διοξειδίου άνθρακα από τους υποψήφιους διαδόχους του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον.

Αφού ο Τζόνσον πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για καθαρές μηδενικές εκπομπές, όταν η Βρετανία φιλοξένησε τη σύνοδο του Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP26 το 2021, κάποιοι από τους υποψήφιους αντικαταστάτες του εμφανίστηκαν πιο χλιαροί και έθεσαν άλλες προκλήσεις της χώρας ως προτεραιότητά.

Temperatures continue to climb Tuesday afternoon under strong sunshine, however fresher conditions edge into the far west with cloud and showers arriving 🌦️#heatwave2022 #heatwave pic.twitter.com/BU1g6AlxNu — Met Office (@metoffice) July 19, 2022

Μία υποψήφια, η Κέμι Μπέιντενοκ, δήλωσε ότι πιστεύει στη μείωση των εκπομπών ρύπων αλλά δεν θεωρεί ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος της οικονομίας. Ο Εντ Μίλιμπαντ, πρώην ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος που είναι επικεφαλής της στρατηγικής του για την κλιματική αλλαγή, δήλωσε πως θεωρεί την πολιτική διαμάχη ιδιαίτερα ανησυχητική. «Έχεις υποψηφίους που φαίνεται να συναγωνίζονται μεταξύ τους, όχι να κινούνται προς δεσμεύσεις για μηδενικές καθαρές εκπομπές, αλλά μακριά από αυτές», δήλωσε στο ραδιοφωνικό σταθμό του BBC Radio.

Οικολόγοι ακτιβιστές από την οργάνωση Extinction Rebellion έσπασαν σήμερα τζαμαρίες στη News UK, που εκδίδει την ταμπλόιντ The Sun, για να διαμαρτυρηθούν για τον τρόπο που κάποια μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν το θέμα του καύσωνα. «Η The Sun επέλεξε εικόνες γυναικών με μπικίνι, παραλιών και χαρούμενων παιδιών με παγωτά», ανέφερε η οργάνωση.

Temperatures are still rising across the country with parts of the UK already into the high thirties 👇#heatwave2022 #heatwave pic.twitter.com/GIOM7m1VGH — Met Office (@metoffice) July 19, 2022

Οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν την εταιρία σιδηροδρομικού δικτύου να εκδώσει προειδοποίηση «Μην Ταξιδεύετε» για τις υπηρεσίες προς τα βόρεια του Λονδίνου. Χθες, στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου ανεστάλησαν πτήσεις καθώς εντοπίστηκε πρόβλημα στην επιφάνεια του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης.

Τουλάχιστον ένας μεγάλος ζωολογικός κήπος, στο Τσέστερ, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει, ενώ ο ζωολογικός κήπος στο Μπρίστολ ανακοίνωσε ότι σε κάποια ζώα προσφέρονται γλειφιτζούρια πάγου με λαχανικά και φύλλα.

Βγήκε 1 ώρα στον ήλιο και κοκκίνισε

Μια χρήστης του Tik Tok από τη Βρετανία, η Εύα Τζόουνς, αντιμετώπισε με χιούμορ το κοκκίνισμα στο πρόσωπό της, ανεβάζοντας ένα βίντεο στην πλατφόρμα που δείχνει το πριν και το μετά από την προπόνηση που έκανε ούσα 1 ώρα εκτεθειμένη στον ήλιο.

Πάνω από 10 οι νεκροί

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικά που σχετίζονται με τον καύσωνα, από την έναρξή του στις 9 Ιουλίου με τις θερμοκρασίες ρεκόρ που έχουν σημειωθεί. Ένας 20χρονος προστέθηκε στη λίστα με τους νεκρούς, αφού πνίγηκε ενώ πήγε για μπάνιο στη θάλασσα, στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει τον καύσωνα.

Την ίδια ώρα, υπάρχουν φόβοι για ένα 14χρονο αγόρι, που αγνοείται από όταν εντοπίστηκε μέσα στον Τάμεση να προσπαθεί να κολυμπήσει. Ακόμη, ένα άτομο αγνοείται αφού πήγε για μπάνιο στο Κλάκτον του Έσσεξ, με την επιχείρηση αναζήτησης να είναι σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και DailyMail / Φωτογραφίες: Reuters