Τα παιδιά πήγαν ξανά σήμερα σχολείο στην Αγγλία, ενώ οι αρχές φοβούμενες μια αύξηση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού και έλλειψη καθηγητών μετά την επιστροφή των παιδιών στα θρανία κάλεσαν συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να ενισχύσουν το σύστημα.

Για να αποφευχθεί εξάπλωση του νέου κορονοϊού, οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου θα υποβάλλονταν σήμερα σε διαγνωστικά τεστ στα σχολεία τους στην Αγγλία, ενώ πλέον οφείλουν να φορούν προστατευτική μάσκα στην τάξη.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, οι μαθητές είχαν κληθεί να κάνουν τεστ στο σπίτι τους, ενώ κάθε βρετανικό έθνος λαμβάνει τα δικά του μέτρα στον υγειονομικό τομέα.

“Η δια ζώσης εκπαίδευση θα συνεχίσει να είναι το αναμενόμενο πρότυπο”, υπογράμμισε σε μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Παιδείας Νάντιμ Ζαχάουι.

Schools and colleges have done an incredible job to ensure face-to-face learning can continue.



Our measures against the Omicron variant will help keep Covid out of the classroom and pupils in school👇🏽 pic.twitter.com/xHahu5miE3