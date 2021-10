Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής, 15.10.2021, στο Έσσεξ στην Βρετανία, καθώς γνωστός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από εκκλησία μεθοδιστών.

Πρόκειται για τον βουλευτή σερ Ντέιβιντ Αμές, ο οποίος είναι γνωστός για τις θέσεις του υπέρ του Brexit.

Something big going on outside Belfairs Methodist Church on Eastwood Road North near the Woodcutters 😳 Police, ambulances and air ambulance!! Apparent stabbing!! @Essex_Echo @YourSouthend pic.twitter.com/VQ4vKpR2qX