Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία μετά από μεγάλη φωτιά κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Χίθροου στο Λονδίνο.

Στο σημείο της φωτιάς έχουν σπεύσει πάνω από 100 πυροσβέστες και 15 οχήματα ενώ έχουν σηκωθεί και ελικόπτερα. Πάντως παρά τους πυκνούς καπνούς τα δρομολόγια των αεροπλάνων εκτελούνται κανονικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Another fire in West London. So close to Heathrow! pic.twitter.com/XnAwDmnoAI

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ η φωτιά έχει ξεσπάσει στο Φέλτχαμ κοντά στη Χάτον ρόουντ. Μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ενημερωθεί να μείνουν στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα εξαιτίας των καπνών της φωτιάς.

Ένας εκπρόσωπος του Χίθροου είπε: “Λόγω πυρκαγιάς εκτός αεροδρομίου, εναλλάξαμε τους διαδρόμους μας σήμερα το απόγευμα. Η φωτιά δεν επηρεάζει τη λειτουργία και οι πτήσεις συνεχίζονται όπως είχε προγραμματιστεί.”

People living nearby are urged to keep their windows and doors closed #Heathrow #M4 https://t.co/UMRaqPM6VS