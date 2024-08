Βρετανία: Μεγάλη φωτιά σε πολυκατοικία στο Λονδίνο – 2 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Ντάγκενχαμ του ανατολικού Λονδίνου με αποτέλεσμα δύο άτομα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο και τουλάχιστον 100 να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, το πρωί της Δευτέρας (26.8.24).

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί μια «σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης» αφού κλήθηκε στη φωτιά στην οδό Freshwater Road τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σαράντα πέντε οχήματα και περίπου 225 πυροσβέστες έσπευσαν για την πυρκαγιά που τύλιξε ολόκληρο το κτίριο εμπορικών και οικιστικών χώρων.

Περίπου στις 07:30 (ώρα Βρετανίας), η Πυροσβεστική συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες λόγω του καπνού.

A fire erupted a tower block in east London last night. Over 200 firefighters were called to tackle a blaze in Dagenham, east London. At least four people were treated at the scene, and two of them were taken to hospital.

Breaking‼️

London Dagenham

Huge Fire started in a Apartment that was undergoing renovation..

«Το κτίριο έχει μια σειρά από ζητήματα πυρασφάλειας που είναι γνωστά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου. Πραγματοποιήθηκε αμέσως πλήρης ταυτόχρονη εκκένωση του κτιρίου και βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης» δήλωσε ο επίτροπος της Πυροσβεστικής του Λονδίνου, Άντι Ρόι.

“The building has a number of fire safety issues known to London Fire Brigade” – Cmdr Roe (via BBC)#Grenfell was 7 yrs ago. Loss of life and serious injury was significant.



D’ya think we might want to urgently review the safety of tower blocks and, y’know, fix shit?#Dagenham pic.twitter.com/VdzKtm0j8e — Dillymint 🎶❄️🕷🕊🇪🇺🇬🇧 🌈 (@Dillymint) August 26, 2024

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και σκάλες 64 και 32 μέτρων που χρησιμοποιούνται ως σημεία παρατήρησης για την αξιολόγηση της φωτιάς και για την κατάσβεση με νερό από ψηλά, δήλωσε ο ίδιος. Η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.