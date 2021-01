Βρετανία: Νταλίκες με θαλασσινά περικύκλωσαν την Ντάουνινγκ Στριτ – Το Brexit «σκοτώνει» την αλιεία (pics, vid)

Τουλάχιστον δέκα νταλίκες που μεταφέρουν θαλασσινά έχουν παρκάρει στους δρόμους γύρω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και το βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο. Εταιρείες αλιείας και ψαράδες διαμαρτύρονται καθώς ο κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης εξαιτίας της αδυναμίας συνέχισης των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit.

«Η Σφαγή του Brexit» είναι το σύνθημα επάνω σε φορτηγό που βρίσκεται παρκαρισμένο σε μικρή απόσταση από το πρωθυπουργικό γραφείο στην Βρετανία, στην Ντάουνινγκ Στριτ.

More than 20 shellfish trucks were parked on roads near Number 10 Downing Street and the British parliament in central London to protest against post-Brexit bureaucracy https://t.co/XiOfO2FcqK — RTÉ News (@rtenews) January 18, 2021

Frankly shocked that not one of these lorries says YOU SHELLFISH BASTARDS https://t.co/6EcRysyUyI January 18, 2021

Πολλοί σκωτσέζοι ψαράδες βρίσκονται εδώ και εβδομάδες σε αδυναμία να κάνουν εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ενωση εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών που επέβαλε το Brexit και πολλές αλιευτικές εταιρείες βρίσκονται στα πρόθυρα της πτώχευσης, καθώς τα πιστοποιητικά, οι υγειονομικοί έλεγχοι, οι τελωνειακοί έλεγχοι προσθέτουν ημέρες στην εξαγωγική διαδικασία καθιστώντας ανεπιθύμητα τα ψάρια και τα θαλασσινά που δεν φθάνουν πλέον φρέσκα στους ευρωπαϊκούς τους προορισμούς.

Brexit voting fisherman are driving truck loads of rotten crabs they can’t sell around Downing Street in protest of…wait for it…



…Brexit.



pic.twitter.com/Vm0f2ka3LX — Scot (@scotwilliams) January 18, 2021

Τις τελευταίες ημέρες αγανακτισμένοι επαγγελματίες του κλάδου απειλούσαν ότι θα μεταφέρουν την διαμαρτυρία τους στο Λονδίνο, αδειάζοντας στην Ντάουνινγκ Στριτ και μπροστά από το κτίριο του Κοινοβουλίου σάπια ψάρια και θαλασσινά.

Και καθώς οι εταιρείες του κλάδου βρίσκονται σε αδιέξοδο, ο Τζέικομπ Ρις Μογκ, επικεφαλής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στη Βουλή, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην Βουλή των Κοινοτήτων ότι «τα ψάρια είναι πλέον ευτυχέστερα γιατί είναι βρετανικά».

Πηγή φωτογραφιών: Reuters