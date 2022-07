O στρατός της Βρετανίας ξαναπήρε τον έλεγχο των λογαριασμών του στο Twitter και στο YouTube, οι οποίοι δέχτηκαν επίθεση από χάκερς οι οποίοι έκαναν αναρτήσεις σχετικές με κρυπτονομίσματα και NFTs.

Ο Βρετανικός στρατός ανέφερε: “Ζητούμε συγνώμη για τη προσωρινή διακοπή στη ροή των αναρτήσεων μας. Θα πραγματοποιήσουμε μία πλήρη έρευνα και θα διδαχθούμε από το περιστατικό αυτό”, ανέφερε μία ανάρτηση στο λογαριασμό @BritishArmy στο Twitter. Προηγούμενα, στον ίδιο λογαριασμό είχαν εμφανιστεί αρκετές αναρτήσεις σχετικά με τα NFTs.

Ο λογαριασμός του Βρετανικού Στρατού στο YouTube, ο οποίος μετονομάστηκε σε ‘Ark Invest’ παρουσιάζοντας αρκετά βίντεο που ήταν σχετικά με κρυπτονομίσματα, αποκαταστάθηκε επίσης στην προηγούμενη κατάστασή του.

Η ροή του λογαριασμού στο Twitter έχει αυτή τη στιγμή 362.000 ακολούθους, ενώ το κανάλι στο YouTube έχει 177.000 χρήστες.

Η Ark Invest είναι μία παγκόσμια εταιρία επενδύσεων. Δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού που στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρίας.

Apologies for the temporary interruption to our feed. We will conduct a full investigation and learn from this incident. Thanks for following us and normal service will now resume.