Η Λίλιμπετ, η κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έχει τα πρώτα της γενέθλια και τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ευχήθηκαν χρόνια πολλά στη μικρή, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ως «κλάδος ελιάς» καθώς οι σχέσεις τους είναι τεταμένες μετά το Megxit.

Η κόρη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ έχει πάρει το όνομα της προγιαγιάς της, της βασίλισσας Ελισάβετ, στη «χαϊδευτική» του μορφή, καθώς το «Λίλιμπετ» της έμεινε από τον παππού της, τον βασιλιά Γεώργιο Ε’, ο οποίος έκανε μίμηση τις προσπάθειες της σημερινής βασίλισσας να πει το όνομά της.

Σύσσωμα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, η Δούκισσα της Κορνουάλης και ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ έκαναν αναρτήσεις στο Twitter για να τιμήσουν τα πρώτα γενέθλια της 1 έτους κόρης του πρίγκιπα Χάρι.

Το ζευγάρι έχει επανενωθεί για λίγες ημέρες με την υπόλοιπη οικογένεια, λόγω των εορτασμών του Πλατινένιου Ιωβηλαίου της βασίλισσας Ελισάβετ, για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια, όταν και έγινε το Megxit και μετακόμισαν στην Καλιφόρνια.

